Cinco “spots” donde puedes disfrutar de un buen sándwich en Puerto Rico

Ya sea porque no tienes mucho tiempo para cocinar o porque te encanta la variedad de sabores que se pueden usar , la realidad es que los sándwiches son uno de esos platos que le gusta a todo el mundo y que saca de apuros a cualquier persona.

Este tipo de comida, que verdaderamente puede hacerse de la manera más sencilla posible o de una forma mucho más compleja, se come en todos rincones de Puerto Rico. De hecho, la popularidad de los sándwiches son tantas, que actualmente hay un sinnúmero de establecimientos que los ofrecen como plato principal. A continuación, te dejo con varios ejemplos de dónde puedes comer en Puerto Rico un buen sándwich, siempre tendiendo en mente que hay muchos más como estos:

Club Los Amigos de Freddy

Divos, la Casa de la Tripleta

Chocobar Cortés

Dónde: 210 C. de San Francisco, San Juan, 00901

El Kapi Sandwich

The best sandwiches in town!