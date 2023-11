Con la misión de “hacer accesible el café de Puerto Rico” y exponer las marcas de calidad superior en la isla, un grupo de jóvenes emprendedores dio forma a un concepto de promoción y venta del producto, cultivado por decenas de agricultores en distintas partes del país.

Se trata de Cuela Coffee Shop, ubicado en calle Carazo, en Guaynabo. Allí, Enio Andrés Suasnávar Torres, Carlos Sánchez Nieves y Gustavo Andrés Fadhel Carballo, unieron voluntades y conocimientos en beneficio del exigente cliente que busca, además de disfrutar de una espumosa y deliciosa experiencia, conocer sobre el origen y elaboración del preciado grano.

Pero todo comenzó como una plataforma digital de venta de café gourmet para clientes en el extranjero y evolucionó hasta convertirse en un centro de encuentro para decenas de amantes de la aromática bebida, indispensable para muchos al comienzo del día.

“Es una evolución de lo que comenzó en el 2020 como cuela.coffee. Esta es una plataforma en línea que ofrece productos de calidad que no tenían mucha exposición publicitaria. Sabíamos desde aquel momento que había un público que estaba buscando ese producto y entonces hicimos ese enlace entre el caficultor y el cliente, tanto aquí en la isla como en la diáspora”, explicó Suasnávar Torres, quien posee estudios en publicidad y relaciones públicas.

PUBLICIDAD

Café de varios pueblos, servidos en formato "flight". (Xavier Garcia)

“Contamos con sobre 23 productores y tostadores con cerca de 40 marcas distintas de café puertorriqueño, a la vez que también ofrecemos otras marcas del extranjero, pero son lotes pequeños”, añadió.

De hecho, la idea del grupo de emprendedores surge a base de la experiencia. “Nosotros fuimos estudiantes de San José desde noveno grado, vimos la necesidad de adquirir café de Puerto Rico debido a que, durante nuestros estudios universitarios en el extranjero, no tenían disponible ese producto”, explicó, por su parte, Sánchez Nieves, graduado de agronomía y administración de empresas.

“Los clientes se interesaron en nuestra oferta y nos preguntaban si había un lugar físico para ver las muestras y disfrutar del café. Eso es parte de la cultura nuestra y quisimos brindar esa experiencia a nuestros clientes, quienes deben saber que la calidad tiene un precio y si desean conocer más sobre el origen del producto, pueden preguntar y se les explica”, destacó, por su parte, Suasnávar Torres.

En esa línea relacionada al tema educativo, Suasnávar Torres dijo que recientemente comenzaron a ofrecer charlas como la llamada “Barista 101″, en la que se explica la confección básica del café y las características de calidad.

“Esos talleres se ofrecen todos los sábados y, para poder participar de los mismos, debe adquirir sus boletos a través de la página electrónica, debido a que tenemos capacidad limitada para 6 personas que participen de esas charlas”, expresó.

Al ampliar sobre los planes del grupo, surgió nuevamente entre los comentarios la necesidad de suplir al puertorriqueño en el extranjero del café elaborado en Puerto Rico, a la vez que se hace publicidad internacional del buen producto que aquí se hace.

PUBLICIDAD

Además del café, en el local se ofrece una variedad de platos gastronómicos. (Xavier Garcia)

“Metas a mediado y largo plazo es la expansión del mercadeo para que las personas sepan de nuestra facilidad y plataforma digital. Otros planes contemplan la expansión hacia lugares claves en los Estados Unidos, para que las personas conozcan sobre la calidad del café puertorriqueño”, añadió Fadhel Carballo, quien posee título de Contador Público Autorizado.

Otra de las proyecciones del grupo es expandirse a países de Surámerica e, incluso, explorar la creación de franquicias.

Interior del establecimiento. (Xavier Garcia)

“Existe una necesidad en países de Suramérica de muchos caficultores de calidad que también experimentan la falta de una plataforma que les dé exposición y a nosotros nos gustaría ser ese vehículo donde las personas sepan qué existe en sus propias tierras y así facilitar ese mercado. Otra idea que tenemos a desarrollar es llevar Cuela Coffee a otros lugares tanto en la isla como en los Estados Unidos o la creación de franquicias”, señaló Sánchez Nieves.

Además de café, jugos naturales y chocolate, Cuela Coffee Shop posee una cocina creativa que tiene entre otros platos: salmón con pasta, lomo de cerdo con majados, pechuga de pollo con arroz con cilantro y la Mallorca Mac and Cheese. “Los desayunos se pueden pedir a cualquier hora entre nuestro horario de sábado a domingo de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. y de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.”, informó Fadhel Carballo.

“Tenemos capacidad para 30 personas sentadas. El espacio está disponible para la realización de actividades privadas, ya sean corporativas o familiares. Todo con previa reservación, ya sea a través de nuestra página, visitando nuestras facilidades o llamando al número 787-957-5727″, finalizó.