Entre las montañas de San Lorenzo resalta el verdor y la hermosa estructura que se luce dentro de las 20 cuerdas que comprenden la Hacienda Muñoz, ubicada en el barrio Quebrada y destacada por el cultivo de café gourmet 100% puertorriqueño.

El espacio agroturístico ofrece a sus visitantes la experiencia de adentrarse al mundo del café desde su cosecha hasta que su exquisito sabor conquista el paladar. “En Hacienda Muñoz hacemos el coffee tour más completo en Puerto Rico porque los llevamos por la finca y les damos toda la información desde que germinas el árbol hasta llegar a la taza. El tour dura 1 hora y 10 minutos, es entretenido y educativo. Además, la finca está en muy buenas condiciones, es muy bonita y eso le agrada al público. Las personas disfrutan del ambiente y se les da una prueba sensorial para que identifiquen dónde perciben los sabores en su boca”, dijo el propietario Héctor Muñoz.

Aunque Muñoz adquirió la finca en 1999, no es hasta el 2012 que comienza a cultivar el café, logrando un despertar de la industria en esta zona del País. “En esta región no se sembraba café hacía más de 100 años, pero mucha gente pensaba que era que no se daba el café. Me di a la tarea de estudiar y analizar, y encontré que a finales de los 1800 y principios de los 1900, en Puerto Rico se sembraba café en todas las regiones, excepto Vieques y Culebra por logística, y el área de San Juan por la urbe. Entonces, cuando llega la caña a Puerto Rico va desplazando al café y este se queda solo en la región central. Así que nosotros decidimos retomar la siembra de café en el área este de Puerto Rico desde el 2012 para acá”, relató el hombre de 53 años.

Así, Hacienda Muñoz comenzó a sembrar el café caturra, de la variedad arábica, y llegó a contar con unos 14,000 árboles, pero el huracán María arrasó con todo. “En esa época de María ya teníamos el café, el coffee tour y ya habíamos tenido el primer premio como el Mejor Café de Puerto Rico (2016), pero María nos hizo mucho daño”, lamentó el dueño.

No obstante, poco a poco han resurgido en la cosecha y producción de café gourmet. Ahora cuentan con 12 cuerdas sembradas en micro lotes y se posicionan como uno de los mejores de Puerto Rico. “Ahora contamos con 8,000 árboles de café, y nuestro café ha marcado 84.5. Tenemos un café de especialidad y se ha convertido en un producto muy exclusivo, debido a la cantidad que podemos cultivar y procesar. Pero, lo importante es que es café 100% de Puerto Rico”, dijo el propietario, quien es “Q Grader” o catador certificado. Actualmente, Hacienda Muñoz produce unas 14,000 libras del grano al año, aunque procesan más “porque compramos a otras fincas”.

“El 72% de nuestros visitantes son extranjeros de todas partes del mundo, no solo de Estados Unidos, vienen de Corea, Singapur, India, de todos lados. El café lo vendemos a través de la página de Hacienda Muñoz (haciendamunozpr.com) y también lo tenemos en nuestra torrefactora”, mencionó el agroempresario.

Héctor Muñoz, propietario y caficultor del Café Hacienda Muñoz. (Xavier Garcia)

De hecho, su café les ha hecho merecedores del premio “Best Coffee People’s Choice Award”, otorgado en el evento “Coffee and Chocolate Expo” (2016, 2018 y 2019). Asimismo, fueron galardonados con una Taza de Oro, en el 2022, un reconocimiento otorgado por el Servicio de Extensión Agrícola del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Una experiencia completa al paladar

Aunque la siembra de café es el enfoque principal de esta finca agroturística, no se puede pasar por alto que Hacienda Muñoz cuenta con una oferta gastronómica variada y muy completa que invita a los visitantes a llegar a su espacio para vivir una experiencia culinaria de altura y en contacto con la naturaleza.

“Dentro de la hacienda hay cuatro puntos gastronómicos: Yiyaʾs Restaurant, que es el restaurante principal; Amanda’s Garage, que es donde se venden hamburguesas y costillas; Los Chicharrones, que venden chicharrones con ñame los fines de semana y Doppio Coffee Bar, que es el coffee bar internacional que tenemos”, mencionó el propietario.

Área del coffee shop. (Xavier Garcia)

Pero el origen de todo el proyecto de Hacienda Muñoz nació con Yiya’s Restaurant, un concepto que lleva 20 años establecido y que comenzó en la marquesina de la casa de los Muñoz. “Inicialmente, la hacienda nace por una necesidad de crecimiento, porque yo tenía un pequeño negocio en el pueblo de San Lorenzo llamado Yiya’s Restaurant, que es el nombre de mi mamá (Lydia “Yiya” Martínez) y es un restaurante criollo caribeño. Los clientes fueron los que me fueron empujando a crecer. Ahí es donde doy con esta finca que no había absolutamente nada y empiezo a desarrollarla”, explicó Muñoz, del local que trabaja por orden de llegada, de miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Una vez llegan a la finca, entonces nacen los otros conceptos culinarios.

Para más información de Hacienda Muñoz, su tour y restaurantes pueden visitar su página haciendamunozpr.com. También pueden escribir a: empresasmunoz.inc@gmail.com o llamar al 787-736-8427/ 939-274-2233.