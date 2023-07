Llegar a la Heladería Adonai en el Mercado Urbano en Hormigueros, es como entrar en una dulce dimensión que promete deleitar a grandes y a chicos, pues su variedad de recetas invita a sumergirse en la tentación.

Allí podrá crear su propia combinación de helado, batida, frappé y refrescantes limonadas que le ayudarán a endulzarse la vida y combatir el calor, en un ambiente familiar que es atendido por sus propietarios, Rosalyne Santana Vega y su esposo, José Cruz Soto.

La fémina de 38 años es responsable del éxito que ha tenido su propuesta, que empezó en la marquesina de su casa con la elaboración de ‘limbelados’, cuando el padre de sus tres hijos se quedó sin empleo.

“Siempre me llamaron la atención los dulces, pero fue cuando mi esposo quedó desempleado que le dije: ‘Vamos a hacer limbelado’. Pero él no quería porque nos íbamos a quedar sin dinero para esa semana y solo nos quedaban como $30″, recordó.

Sin embargo, Rosalyne convenció a su marido, quien nunca imaginó cuán rápido pegaría el concepto que, de pronto, se convirtió en heladería con la creación de 62 sabores, entre estos, zanahoria, praliné, pistacho, almendra y ‘strawberry cheesecake’.

“Nunca había hecho limbelado, pero siempre me llamaron la atención los dulces, lo refrescante. Tampoco tengo estudios en repostería ni en la confección de helados. Solo que nos quedamos sin trabajo y quería sacar a mi familia adelante”, confesó la mujer que laboraba en la empresa privada.

“Se le dice limbelado, pero más bien son helados. Es la creación del helado a mano, cada receta se hace a mano, se le crea un volumen y eso hace que quede cremoso. Le pusimos limbelado porque iba en un vasito pequeño de 7 onzas y el cliente podía escoger el sabor”, explicó.

Cabe destacar que, Santana Vega proviene de San Germán y se mudó al ‘pueblo del milagro’ hace 17 años, luego de contraer matrimonio con el hormiguereño.

No obstante, la oportunidad de montar el negocio en el Mercado Urbano llegó en 2017, pero sin los limbelados. Se trata de la Heladería Adonai que significa: “Bajo la bendición de Dios”.

“Fue a través de una propuesta cuando el municipio construyó el Mercado Urbano. Yo hacía que mi esposo me trajera todas las noches al salir del trabajo, a mirar un kiosco en específico. No me dieron el que quería, pero me dieron el 5, porque Dios sabe en dónde uno debe estar”, confesó al destacar que el negocio abrió el 9 de marzo de 2019.

“Empezamos aquí sin nada, porque es la mejor forma de comenzar un negocio. Cuando te ganas las cosas con el sudor de tu frente y nadie te las da, las sabes apreciar. Cuando te dan las llaves de algo para que lo administres y sigas por ahí para abajo, nunca entenderás el sacrificio del que comenzó desde abajo”, argumentó.

Así empezó su nueva travesía y, “todavía me preguntan cuándo voy a volver a hacer los limbelados. Les contesto que, en algún momento, Dios me dará la oportunidad de tener un lugar donde pueda fabricarlos. Ahora mismo, aquí no puedo, pero trabajo una heladería completa con 20 sabores de helados”, expuso.

“Los helados que trabajamos son Edy’s Premium, al igual que frappé, batidas, batidas con alcohol, limonadas, bizcochitos de chocolate rellenos de mermelada de fresca con helado por encima. Trabajamos vasitos, barquillas, waffle cup que, las compro a compañías puertorriqueñas para colaborarnos entre todos”, detalló.

“Todo lo trabajamos aquí; son más de 10 productos de cada renglón. Lo mejor es que el cliente puede crear su postre, a su gusto. Si vienes con la idea de comerte un brownie, pero lo quieres picadito, calientito, con helado, maní, Nutella, granola, lo que el cliente desee”, agregó.

En cuanto a los ‘sundaes’ también los preparan a gusto del comensal con más de 20 alternativas, cinco siropes y más de 10 ‘toppings’.

“Lo más que vendo, además de los ‘sundaes’, son los frappé y las batidas. Se prepara aquí al momento: fresa, guineo, piña, mangó, entre otros sabores”, sostuvo.

De esta manera, Rosalyne y su esposo, José, atajaron la crisis económica que supuso la pérdida de empleo, transformando la experiencia en bendición, sobre todo, con el esfuerzo de un trabajo en equipo.

Para detalles: Heladería Adonai en Facebook e Instagram o llamar al 939-349-4949.