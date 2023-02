Si en los pasados meses has transitado por la avenida Ponce de León y al pasar frente a los cines Metro notas que en la acera del frente hay una gran fila de personas, no te asustes. Se trata de un sinnúmero de personas hambrientas y con ganas de pasarla bien, quienes esperan pacientemente a ser sentados para comer y degustar las pizzas y platos de comida que sirven en La Santurcina.

Este local, que abrió sus puertas el pasado 3 de agosto de 2022, se caracteriza por tener un ambiente acogedor, vibrante y muy alegre, que no solo se siente al ver sus paredes y mesas, sino que irradian sus meseros, bartenders y hasta sus cocineros.

“Ya que nos llamamos ‘La Santurcina’ queremos verdaderamente representar lo que es Santurce y la comunidad, apoyando artistas locales, con empleados que la mayoría son de por aquí y que le ponen mucho amor a lo que hacen y que ayudan a que el ambiente y la energía sea bien alta”, explicó Francis Guzmán, propietario de la pizzería. “Queremos que dentro del restaurante se sienta lo que es Santurce con arte, música, movimiento y buena comida, que sea accesible para todos”.

Pizza Beeteroni, que tiene remolacha, tomate, queso mozarela, queso de cabra, aceite de oliva extra virgen y recao, de La Santurcina. (VANESSA SERRA DIAZ)

De hecho, el interior del restaurante es pequeño y acogedor, con un diseño que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que tiene elementos muy locales, como unos trípticos del artista Jorge Zeno, que tienen elementos de Santurce, así como detalles relacionados con el equipo de béisbol de los Cangrejeros de Santurce o de la Central High School.

Pizzas diferentes

Sin embargo, lo que más llama la atención de todo aquel que entra al local y se sienta en sus mesas, es la sorpresa que se llevan al probar sus pizzas o sus aperitivos. “Nuestras pizzas se salen un poco de lo tradicional. Nos alejamos un poco de lo que serían los ingredientes para los amantes de las carnes o los embutidos, y utilizamos otros que mucha gente no asociaría con una pizza, como podrían ser calabacines y remolachas, entre otros”, detalló Desirée Duarte, gerente La Santurcina. “Aquí no somos vegetarianos, pero sí vemos el esplendor que pueden tener los vegetales y cómo pueden ser integrados en una pizza y crear algo que no sea fuerte para el estómago, que no sea súper abrumador, que tenga balance, que sea delicado y que verdaderamente sepa rico”.

Calabaza y burrata con cebollas agridulces, pesto de pistacho, arúgula y semillas de girasol de la pizzería La Santurcina. (VANESSA SERRA DIAZ)

Entre las pizzas más populares de los comensales que visitan este restaurante, que abre de lunes a sábado desde las 5:00 p. m., está la Beeteroni, que tiene remolacha, tomate, queso mozarela, queso de cabra, aceite de oliva extra virgen y recao. Al mirarla inicialmente, la remolacha aparenta ser los tradicionales pepperoni. Otra de las favoritas del público es Zuchunni Ricotta, confeccionada con calabacín, queso ricotta, queso parmesano, queso reggiano, albahaca y pesto de pistacho.

Además, también están las pizzas como La Vegana, con salsa de tomate de la casa, setas rostizadas, espinaca, cebolla lila, ají cubanelle, ajo y aceite balsámico. También está la Tropi-Pepperoni, con piña, pepperoni, jalapeño y queso provolone ahumado; así como La del Chef, de pancetta, cebolla caramelizada, tomate, queso pecorino y hojuelas de chile, entre otras pizzas.

De la misma forma, los clientes pueden confeccionar la pizza de su preferencia con los ingredientes que tienen disponible en La Santurcina. Todas las pizzas son de 12 pulgadas y se cortan en seis pedazos, ideales para compartir. Un detalle que el consumidor debe saber es que estas pizzas tienen su estilo propio, pero que podrían describirse como una mezcla con el estilo napolitano, con los bordes estilo de Nueva York. “Eso sí, nos gusta dejarla un poquito más tiempo en el horno para que esté crujiente. A veces las personas piensan que está quemada, pero es el estilo que queremos tener porque le da un sabor particular”, explicó Guzmán.

Pizza Zuchunni Ricotta, confeccionada con calabacín, queso ricotta, queso parmesano, queso reggiano, albahaca y pesto de pistacho. (VANESSA SERRA DIAZ)

Además de las pizzas, también ofrecen a los comensales una gran variedad de aperitivos y otros platos más fuertes, como serían aceitunas frita rellenas de queso fontina; pimiento italiano al tempura con salsa aioli de pimientos dulces; albóndigas en su jugo con salsa de tomate de la casa; calabaza y burrata con cebollas agridulces, pesto de pistacho, arúgula y semillas de girasol; el trío de espárragos con pancetta, aioli de limón y vinagreta de limón; alitas de pollo fritas, con la opción de salsas de pique y Blue Cheese o limón y alcaparra; así como ensalada César o ensalada de la casa, además de calzone de albóndigas tradicional y pasta hecha en la casa con quesos mozarela, parmesano y provolone, entre otros platos.

“Queremos que la comida sea para compartir y que sea divertida, para comérsela con las manos. De hecho, el proceso de pensamiento al crear todos estos platos y las pizzas tuvo como base tres elementos: que fuera divertida, simple y deliciosa”, explicó Stephen Reyna, chef de La Santurcina. “Para nosotros es muy importante que haya ese factor sorpresa en la que cuando la persona ponga el pedazo de pizza o una aceituna rellena en su boca diga: “Wow” y haya una fiesta en su boca”.

De igual manera, esta pizzería cuenta con una barra de alto nivel con expertos bartenders que pueden preparar cócteles de la casa o hechos a la medida, descritos como “relax y que complacen al que lo toma”. De la misma forma, tienen una gran selección de cervezas artesanales y cervezas locales, así como una gran selección de vinos tinto, blanco y rosados, con la peculiaridad de que se salen un poco de la uva tradicional e incluyen vinos veganos y orgánicos, entre otros.

Trío de espárragos con pancetta, aioli de limón y vinagreta de limón. (VANESSA SERRA DIAZ)

Cómo surge

La idea de esta pizzería surgió del sinnúmero de horas que pasaron juntos el propietario del restaurante, Francis Guzmán, con el chef Stephen Reyna. Ambos estudiaron juntos en una universidad culinaria en Nueva York, luego se mudaron a San Francisco, donde convivieron como compañeros de apartamento, hasta que Guzmán regresó a Nueva York y, eventualmente a la isla. En el caso de Reyna, se quedó en California trabajando.

En 2018, Guzmán decidió abrir su primer restaurante en la isla, llamado Vianda y localizado en la avenida Ponce de León, muy cerca del local de La Santurcina. En ese momento, consciente de que necesitaba ayuda para abrir el restaurante, llamó a Reyna, quien por cerca de un año lo ayudó en la cocina.

“Mientras trabajamos cocinando en Vianda, siempre habíamos hablado de abrir una pizzería, pero si encontrábamos el espacio y estaba ‘cool’. Un día apareció el espacio y el resto es historia”, mencionó Guzmán, a la vez que sonreía. En esta ocasión, nuevamente necesitó la ayuda de su amigo, por lo que llamó a Reyna para confeccionar el menú de la pizzería.

Los bartenders Feragriel Landrau y Sebastián Menchaca crean cócteles para los comensales en La Santurcina. (VANESSA SERRA DIAZ)

A pesar del éxito que han tenido desde su apertura, Guzmán todavía no está convencido en abrir las puertas del restaurante en el horario de almuerzo, por una razón muy simple. “No hemos descartado abrir para almuerzo en un futuro. Pero la verdad es que, aunque podamos abrir para almuerzo y nos podría ir muy bien, la vibra y la energía que se da aquí es ideal para visitar de noche, donde las personas vienen a pasarla bien, a disfrutar de la música, de comer y seguir jangueando o, simplemente, regresar a sus casas. Eso es La Santurcina”, concluyó Guzmán.

Para información sobre el restaurante, llama al 787-710-8192. No se hacen reservaciones, por lo que se recomienda llegar temprano al restaurante, sobre todo los viernes y sábados.