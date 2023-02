Hace un año que el sabor autóctono mexicano forma parte del Hipódromo Camarero en Canóvanas, gracias al restaurante México Lindo. Esta es la tercera localidad de la cadena que cuenta con otros espacios en Caguas y en República Dominicana.

Desde su apertura, México Lindo se ha convertido en un lugar de interés para los consumidores del área este, al ofrecer una alternativa gastronómica que cuenta con espacio para los amantes de la comida mexicana, el buen ambiente y la coctelería.

El empresario puertorriqueño Luis “Palomo” García y su esposa Paloma Valadez, han sido responsables de la creación de todo el concepto de México Lindo en la que ofrecen una experiencia diferente a los comensales, quienes, además de degustar los mejores platos mexicanos, podrán disfrutar del hipismo.

“Estamos muy contentos por el respaldo que hemos recibido en nuestro primer año en el Hipódromo. Gracias a la gerencia de Camarero por creer en nuestra propuesta y permitirnos realizar algo completamente diferente que ha sido del agrado tanto del público hípico, como de los amantes de la gastronomía mexicana. Junto a nuestro equipo, estamos comprometidos en seguir brindando lo mejor para que los visitantes tengan una experiencia inolvidable”, indicó García en un comunicado de prensa.

México Lindo en el Hipódromo es un restaurante que posee una rica experiencia gastronómica, cargada de entretenimiento. Además, permite realizar actividades privadas y música en vivo para crear un ambiente más festivo para los comensales.

El horario de operaciones en México Lindo en el Hipódromo Camarero es de jueves a domingo de 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. El espacio tiene capacidad para 250 comensales y cuenta con 50 empleados.

La localidad de Caguas puede sentar a 224 personas y tiene 40 empleados, opera de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; los viernes y sábados de 11:00 a.m. hasta la 2:00 a.m. y los domingos desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 p.m.