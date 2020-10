View this post on Instagram

La flor de 🧡cempasúchil🧡 es símbolo de las ofrendas realizadas en México para la celebración de Día de Muertos. Seguramente la asocias a Frida Khalo y a películas animadas que resaltan esta fecha.🌹 De acuerdo con la tradición, su color y aroma ayudan a guiar a las almas rumbo a los festejos. 🕯Su nombre, de origen prehispánico, está compuesto por dos palabras del vocablo náhuatl: “cempohualli” que significa ”veinte” y “Xóchitl” que significa “flor”. 🌹 Mañana venimos con una sorpresa florida en colaboración con la gente linda de @florece.estacion 😱 para celebrar esta tradición mexicana a lo Nacho Libre. No te lo pierdas. ☠️ #FestivalDeMuertos #Cempasúchil #Ofrendas #NachoLibre #ViveLibre