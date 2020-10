La celebración de Halloween este año será distinta ante la realidad del distanciamiento social provocado por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aunque no habrán eventos masivos de disfraces y música que solían convertir la noche de brujas en pura fiesta y probablemente el famoso “Trick or Treat” por las residencias será limitado, la pandemia no será impedimento para que el 31 de octubre muchos puedan disfrutar con eventos virtuales, gastronómicos, autocines y otras experiencias.