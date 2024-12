Nova Cuisine: restaurante con alma criolla y toques gourmet en el corazón de Baldrich

Extenso menú que celebra la cocina puertorriqueña

Ambiente y concepto único

“Desde la pandemia, en 2021, Jeffrey me habló de un proyecto en Caguas, y me presentó al chef Romero, pero al final no se concretó. Unos años después, en diciembre del año pasado, nos encontramos con la oportunidad de adquirir el local donde había estado Cafiato, un restaurante que había sido muy exitoso en la zona”, destacó Rodríguez. “Lo conocía bien porque fui cliente habitual y, al ver que estaba disponible, me entusiasmé y decidimos darle una nueva vida al espacio. Así surgió Nova Cuisine”.