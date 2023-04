Van más de 300 platos y, ni los más hambrientos han podido acabar con la montaña de sabrosura que contiene “Las de Cayey”; un reto gastronómico que atrae a decenas de comensales hacia el restaurante Patria Fondita Criolla Creativa, en Coamo.

Se trata de un concurso creado a través de las redes sociales que convida a grupos de hasta 10 personas, a que se coman todo el contenido de la inmensa bandeja que incluye chicharrones de pollo, carne frita, camarones empanados, yuca al ajillo, bolitas de mofongo, tostones, sorullitos y papitas.

Aquel que venza el desafío no pagará la cuenta y, además, se le obsequia con un balde de cervezas. Parece fácil, pero, según el empresario David Reyes Viera, nadie lo ha logrado desde que inició la curiosa propuesta hace unos cuatro años.

El hombre de 42 años es el responsable del éxito de este concepto de innovación culinaria que, se une a otros tres establecimientos: La Ceiba, Carnaval y Pe Erre Bembé & Sabrosura, en Coamo y Santa Isabel.

Sin embargo, a pesar de la solidez con la que maneja los cuatro restaurantes que entre todos, emplea a cerca de un centenar de personas, Reyes Viera no imaginó siquiera que se dedicaría de lleno a esta industria.

Su primer restaurante fue La Ceiba, el cual adquirió “sin saber nada de esta industria; nunca había tenido un restaurante, no sabía cocinar”.

“Este restaurante cumple 15 años en junio y aún no sé cocinar. Pero ahí nos tiramos a esa aventura. Siempre he dicho que los conceptos o negocios que he trabajado me han pasado por accidente”, destacó.

Esto es así, ya que antes de tomar las riendas del local ubicado en la carretera PR-153, incursionó en los negocios como distribuidor de ropa y perfumes, productor musical y dueño de librerías cristianas, entre otras experiencias que acumuló antes de conocer su verdadera pasión.

El restaurante La Ceiba es reconocido por sus mofongos. (WANDA LIZ VEGA)

“Esto era un restaurante, siempre se ha llamado La Ceiba. La dueña anterior, tenía un concepto mexicano. En esos momentos, había un personal establecido aquí, estuvo un tiempo y luego se fueron. Pero había un restaurante que frecuentaba para ese tiempo, se llamaba El Mesón, ellos cierran y me traje a las tres cocineras”, reveló al agradecer el apoyo de su pareja Nicole González.

“En ese momento, yo hacía todo; abría temprano para limpiar, recoger todo, era ‘bartender’, mesero, servía los platos, fregaba. Así comenzó la dinámica. Poco a poco fui reclutando, las mismas amistades y familiares que aún siguen aquí. Así fuimos aprendiendo, a fuerza de golpes como uno dice. No estudié esta industria, nunca he cogido una clase de negocios”, sostuvo el hijo de Silvia y Pedro.

Asimismo, resaltó que el concepto de La Ceiba es familiar y se especializa en mofongos. Aunque marcó su huella en la confección de este plato criollo.

“Nuestro plato más vendido en todo este tiempo es “El tallo’; un mofongo con plátano maduro, churrasco, pollo y salsa de setas. Luego de eso, el ‘Bacongo’; es un trifongo pero nosotros, en vez de mezclarlo, lo hicimos en capas, como si tuviera tres pisos visibles de sabores. Lo hicimos con salsa Alfredo y, empezamos a usar ‘toppings’, por ejemplo, echarle pedacitos de bacon (tocineta), pedacitos de maduro, que eran cosas que no se veían”, recordó.

“Las más reciente es el ‘Pionongo’; un mofongo aludiendo al pionono tradicional. Es un mofongo de plátano maduro, relleno de carne molida. Lo que pasa es que al mofongo le ponemos bacon alrededor y su carne molida encima”, mencionó al señalar que, “La Ceiba tiene sobre 50 platos variedades. Pero el mofongo, como el cliente puede escoger el sabor, mezcla, carne, salsa, pues las variaciones son infinitas”.

A pesar del reconocimiento alcanzado, David vio la necesidad de abrir un segundo espacio pues, en La Ceiba ya no cabía más gente. Según mencionó, allí se acomodan hasta 120 comensales.

Así que, enfiló su entusiasmo en desarrollar Carnaval, en la frontera entre Santa Isabel y Coamo, con espacio para 220 personas.

“Es otro concepto dentro de lo criollo, distinto. Nos fuimos por la línea de la pechuga rellena y carnes a la parrilla. Allá cumplimos 10 años en diciembre. Es un concepto con más entretenimiento, hay música en vivo”, sostuvo el empresario coameño, al destacar que “luego viene Patria Fondita Criolla Creativa. Allá es más para chinchorreo”.

Finalmente, llegó Pe Erre Bembé & Sabrosura, también en Santa Isabel.

“Aún soy joven, pero ahora mi inspiración para seguir adelante son mis tres hijos. No me puedo echar todo el crédito, porque solo no podría hacer esto. Siempre es un trabajo en equipo; el desempeño y resultado final depende de que todas las piezas funcionen de la misma manera y que el pensamiento esté lo más alineado posible, entre todos”, concluyó.