Cuando de creatividad culinaria se trata, los boricuas botan la casa por la ventana y elaboran obras de arte inimaginables. ¿A quién se le ocurriría crear una empanadilla a base de plátano? Gracias a la invención de los propietarios del restaurante El Tablazo, Ann Morales y José Irizarry, hoy decenas de personas llegan a San Germán en busca de esta peculiar fritura.

Vistazo al restaurante El Tablazo. (XAVIER GARCIA)

Crujientes por fuera, suaves y rellenas de esquina a esquina por dentro, así se sienten en el paladar las deliciosas empanadillas que llaman la atención de los amantes de esta elaboración. Pero, ¿cómo nació la idea de crear una empanadilla de plátano?

“Donde nosotros estábamos (quiosco), había un festival que se daba todos los años que se llamaba el Festival del Plátano y el Pastel. Era un festival que duraba un día. Es algo bien local, pequeñito. Pero los organizadores de la actividad nos pedían a todas las personas del establecimiento que hiciéramos algún plato que tuviese que ver con plátano, pero que fuera algo diferente. En eso entra mi esposo (y dice:) ‘oye, yo voy a intentar hacer una empanadilla’”, contó Morales.

PUBLICIDAD

La empanadilla artesanal, creada por el chef José Irizarry, se hizo viral en las redes sociales. “Mi mamá la publica en la página de Facebook del negocio y eso se fue viral. Al próximo día de trabajo en el negocio, la fila era kilométrica, todo el mundo buscando la empanadilla de plátano y así se dio a conocer El Tablazo”, contó la propietaria de 45 años tras destacar que pasaron de 3,000 a 30,000 seguidores en esta red social en solo dos días.

Entonces, Irizarry continuó elaborando la fritura y le añadió rellenos de pollo con queso, churrasco, camarones, pulpo, chorizo con queso y vegetales. “La Patrona” llegó después. Es una empanadilla de plátano, pero de 10″ rellena de arroz con gandules acompañado de pollo, churrasco o carne frita en su interior.

“Realmente la empanadilla de plátano es completamente artesanal. Es única, se hace al momento. No están congeladas, no están preparadas, no están en vitrina”, aseguró Morales.

“Hemos vendido entre 10 mil y 12 mil empanadillas de plátano. El menú está bien chévere, es boricua glorificado como decimos nosotros”, agregó.

El restaurante también se distingue por su variedad de platos principales como las chuletas can can, el filete de mero, el churrasco angus ranch de ocho onzas, ropa vieja y sus masitas de pollo, acompañadas de diferentes tipos de arroz a escoger, tostones, papas fritas, amarillos, ensalada verde o platanutres.

Y, como el plátano se convirtió en su ingrediente principal, el mofongo no puede faltar en su menú. Asimismo, tienen disponibles platanutres personales, supreme y extra supreme con carne, pollo o mariscos; sándwich y sliders de plátano.

PUBLICIDAD

Dentro de los tragos favoritos de la casa se encuentra el shot “Ta’ Rico” y el trago “La Abusadora”.

En cuanto a la material prima, el matrimonio apuesta a productores locales, principalmente del área oeste. “Por ejemplo, los plátanos vienen de Añasco. El perejil, la cebolla, el pimiento, todos esos nosotros se lo compramos a una persona de la plaza del mercado”, indicó Morales.

Pero, ¿cómo surgió la idea de establecer un negocio de comida? En 2018, Morales se quedó sin empleo, pero lejos de amilanarse, decidió que debía emprender. Fue así como una tarde cualquiera pidió información de un espacio donde albergaban varios quioscos de comida, cerca de su casa. Ese mismo día pagó el depósito de alquiler de la estructura donde nació El Tablazo.

“Cuando mi esposo llegó del trabajo en la tarde, le dije: ‘alquilé un local’”, recordó entre risas. Allí comenzaron bajo el concepto de tapas, frituras criollas, sopas de plátano y pataconcitos. Hasta que llegó la competencia del festival que cambió el rumbo del establecimiento 10′ x 10′ y los obligó a convertirse en un restaurante.

El 28 de junio de 2021 abrieron las puertas del nuevo establecimiento localizado en la avenida Casto Pérez, carretera 362 km 1.0. Dentro de los planes futuros de El Tablazo se encuentra abrir su segundo establecimiento en San Juan.

El horario del restaurante es de miércoles a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Para comunicarse llamar al 787-673-4230.