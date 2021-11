La calabaza es uno de los ingredientes estrella de esta temporada. Algún postre con ella como protagonista es el cierre idóneo para una reunión de Acción de Gracias como, por ejemplo, el característico pastel que nos llega como tradición desde Estados Unidos. No obstante, los puertorriqueños nos hemos adaptado y reinventado por lo que nos topamos con flanes, budines, panes, bizcochos; en fin, todo lo que nos podamos imaginar elaborado con calabaza.

No obstante, con el trajín de estos días no todos tenemos tiempo para meternos en la cocina para hornear alguna delicia. Por eso nos dimos a la tarea de investigar qué hay en el mercado que se pueda ordenar y que deje a tus familiares con el deseo de repetir. Eso sí, no te demores en realizar la orden porque todo lo que te presentamos es artesanal y sus cantidades son limitadas. ¡Feliz día de Acción de Gracias!

Para el tradicional pastel de calabaza sugerimos

Lucía Patisserie

Todo lo que sale de la cocina de Lucía es rico, pero el “pie” de calabaza fue la delicia que estrenó su negocio en plena recuperación del huracán María en noviembre del 2017.

Para ordenar:

luciapatisserie.com

787-230-0808

Más información en Facebook: @luciapatisseriepr

Paulina Escanes

Desde el negocio de Paulina salen toda suerte de panes, tartas y dulces y su “pay”, así lo escriben en México, de calabaza es muy sabroso.

Para ordenar:

paulinaescanes.com

787-415-9400

Más información en Facebook: @paulinaescanesgourmandize

Para los que quieren algo diferente, aquí van nuestras propuestas

Delicadas

Su bizcocho de calabaza es exquisito.

Para ordenar:

Shopdelicadas.com

787-585-2518

Más información en Facebook: @Delicadasinc

Delic Pastries

Para los que se decantan por los postres no muy dulces, Luis Aloy nos propone para estos días su cheessecake de calabaza con queso de cabra.

Para ordenar escribe:

postresdelic@gmail.com

Más información en Facebook: @delicpastriespr

Aulet Dairy

Cristina Aulet también ofrece un cheesecake, pero en helado. Su mantecado de Pumpkin cheesecake tiene calabaza, especias como canela y clavos, y pedacitos de boronilla de galletas.

Para ordenar

Auletdairy.com

787-307-5609

Más información en Facebook: @auletdairy

Bakedjuju

Si lo tuyo son los panes no dejes de probar el de calabaza de Bakejuju.

Para ordenar:

787-662-3893

Más información en Facebook: @Bakedjuju

Flanes Coquí

Norka Villanueva se inspiró en lo tradicional de nuestra cocina para hacer flanes y, el de calabaza, es uno de los favoritos. Vienen servidos en porciones individuales en unos tarros de cristal, ideal para regalitos y tiempos pandémicos.

Para ordenar:

787-531-3573

Más información en Facebook: @flanescoqui

The Rouge Cupcake

El “Pumpkin brioche bread pudding” con caramelo de wiski no dejará indiferente a tus comensales.

Para ordenar:

1-305-781-4163

therougecupcake@yahoo.com

Más información en Facebook: @therougecupcake

Para los amantes del chocolate

Genoise

Los brownies con las combinaciones menos esperadas son la especialidad de Genoise y, naturalmente, para estas fechas la calabaza se une a las ofertas.

También, tienen versiones Keto y veganas

Para ordenar:

939-223-4455

Más información en Facebook: @genoisebrowniespr

Y no nos olvidamos de los veganos...

Poliniza

Poliniza se especializa en postres crudiveganos deliciosos y hermosamente presentados.

Para estas fechas tiene su versión de pie de calabaza.

Para ordenar: