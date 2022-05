El Chotis en Ávila se convirtió en el primer restaurante español en Puerto Rico en recibir el prestigioso sello “Restaurants From Spain” que otorga el ICEX España Exportación e Inversiones y que certifica la excelencia en los ofrecimientos gastronómicos del local, además de un nivel muy alto de calidad en sus servicios.

“Este es un sello que no actúa como una crítica gastronómica, sino como un instrumento de apoyo y de reconocimiento a restaurantes que pueden presentarse como embajadores mundiales de la cocina española”, explicó María del Rosario Paradinas Zorrilla jefa de la Oficina Económica y Comercial de España, que forma parte del consulado de España en Puerto Rico. El ICEX España Exportación e Inversiones forma parte de dicha oficina.

España Exportación e Inversiones empezó hace un par de años con la distinción de este sello que certifica la calidad de restaurantes a nivel mundial con algunos países de Asia y Europa y hace dos años empezaron a certificar restaurantes en Estados Unidos. “Actualmente, hay 72 restaurantes certificados a nivel mundial, 10 de ellos en Estados Unidos y en Puerto Rico el Chotis en Ávila es el primer restaurante que vamos a certificar, lo que supone una puerta de entrada a nuevos restaurantes y también el honor de que nos represente en el sector gastronómico español”, explicó Paradinas Zorrilla.

Parte de los requisitos que necesita tener un restaurante que reciba el sello “Restaurants From Spain” está el hecho de que represente a España fielmente, tanto por la comida, por el servicio, pero también en la manera en que se muestra el país ibérico en el ambiente y en la decoración interior. “Esta es, de alguna manera, la distinción de que es un restaurante marca España de calidad. Por eso, quería agradecer a Mario Jiménez, propietario del Chotis en Ávila, por contribuir a proyectar esa imagen positiva de España”, mencionó por su parte Josep María Bosch Bessa, cónsul general de España en Puerto Rico. “La gastronomía se ha convertido en uno de los elementos más potentes que destacan a España en el resto del mundo. Por tal razón, el tener un representante como el Chotis es sumamente positivo”.

Para poder ser considerado para recibir el sello “Restaurants From Puerto Rico”, Jiménez tuvo que pasar por un estricto proceso en el cual tuvo que compartir información de su restaurante, además de llenar un detallado cuestionario. Entre las exigencias de sello incluye un porcentaje mínimo de recetas españolas, un porcentaje mínimo de vinos con denominaciones de origen de España, una serie de personas cualificadas en gastronomía española dentro de la cocina, también una plataforma de comunicación y un ambiente español en el restaurante. El comité de selección lo componen instituciones vinculadas a la gastronomía española como la Real Academia de la Gastronomía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Guía REPSOL, entre otros.

“Estoy muy emocionado, súper contento, y súper agradecido de recibir este reconocimiento, porque es un reflejo de que todo el esfuerzo que he pasado desde que abrí el restaurante ha valido la pena”, mencionó Jimenez, quien está casado con una puertorriqueña. “Hace 17 años, cuando llegué a Puerto Rico, yo no pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Cuando empecé en el mundo de la gastronomía aquí en Puerto Rico, por necesidad, porque tenía que trabajar y generar dinero, una de las cosas que yo le decía a mi esposa y a mis jefes en aquel momento, era que algún día me gustaría tener uno de los restaurantes de comida española más reconocidos en Puerto Rico y se me ha cumplido ese sueño”.

Para el dueño del restaurante el Chotis en Ávila, localizado en el número 187 de la calle O’Neil en Hato Rey, la clave del éxito desde que asumió las riendas del mismo hace siete años está en su exigencia y en la consistencia. “La clave del éxito de nosotros es el ser consistentes, el tener un equipo de trabajo al cual le puedes transmitir ese deseo de querer ser los mejores en el servicio y en la calidad”, explicó el español nacido en la ciudad de Ávila, en el centro del país. “Yo soy una persona muy maniática del servicio. A mis empleados desde el valet parking, hasta los meseros y los que están en la cocina les dejo saber que son una parte súper importante para lograr el éxito. Sin mi equipo de trabajo y el respaldo de mi familia no hubiera podido ser posible alcanzar el nivel que tenemos hoy día”.

Durante la actividad de entrega del sello, llevada a cabo en la casa consular de España, en San Patricio, se dieron cita varios invitados muy importantes, como Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; José Santiago, presidente de la Casa de España y de la empresa de distribución José Santiago, Inc; y el licenciado Ramón González Simounet, presidente de la Cámara de Comercio de España en Puerto Rico y vicepresidente del Grupo Empire Gas, entre otros.