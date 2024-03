Restaurante El Divorcio: Una invitación a olvidar lo negativo

Y, no puede faltar “El Clásico”, que incluye queso cheddar, bacon y ensalada; “El Rebelde”, que trae queso del país, plátano maduro, cebollas sazonadas y salsa BBQ, y “El Macharrán”, que es un hamburger de pechuga de pollo empanada, pico de gallo y la salsa de la casa.

“Este restaurante fue fundado en el 2015 por Manuel Casiano, que era el dueño anterior. Estaban en San Germán y se mudan para acá y, como tenían otras metas, decidieron vender la llave. Yo soy amigo de Manuel y él no se la quería dar a nadie, pero nos dijo que me la iba a dar a mí porque somos personas responsables y no quería que el nombre lo tuviera alguien de lejos y se lo llevaran, quería que se quedara aquí en Sabana Grande”, explicó Blanco. Es así como el matrimonio comenzó a dirigir el negocio en enero de 2018 y, desde entonces, ha buscado la manera de transformar el concepto para que sea uno familiar.