Con cerca de 3,000 piezas antiguas, acentuadas con el toque que solo puede brindar la naturaleza, el Café Museo El Yagrumo se ha convertido en el oasis para familias, grupos y personas adultas que hacen mérito a la frase “recordar es vivir”.

Cada pieza en el espacio gastronómico, conceptualizado por el coleccionista y propietario, José Luis Miranda Meléndez, de 61 años, cuenta un “pedazo de historia” que, para los corozaleños, es invaluable.

“Son cosas antiguas que se han usado en Puerto Rico. Nunca he traído una pieza de afuera, todo lo adquirí en Puerto Rico. Ya tengo cerca de 3,000 artículos. Yo me iba los lunes y martes a visitar negocios, miro todos los alrededores en la ruta; en las casitas abandonadas, pido permiso, si se puede entrar por ahí; siempre hay algo que aún no tengo”, indicó el propietario del icónico establecimiento.

Platos que podrás degustar en el restaurante. (WANDA LIZ VEGA)

La colección antigua incluye trapiches, cámaras, lámparas, molinos, cajas registradoras, bicicletas, ruedas, artículos vinculados a la industria del café, radios, televisores, pilones, frascos de medicamentos y sillas.

También integra cacerolas, anuncios y máquinas de coser, entre otros artículos que han despertado la curiosidad de miles de clientes de todas partes de la isla.

Pero el negocio familiar, con 41 años de fundación, ubicado entre los barrios Cibuco y Padilla, ofrece –además- una variedad de platos, picadera y bebidas de la casa.

“Empecé con bebidas, pollo y carne frita con mis propias recetas y, como me gusta lo antiguo, empecé a poner cosas que iba consiguiendo. Mi primera pieza fue un pilón, luego una rueda de madera y un trapiche, que lo tengo al entrar al negocio”, contó Miranda Meléndez.

Para reforzar el ofrecimiento gastronómico incluyó, “cuatro platos con cuatro condimentos y todas son mi receta. Añadí un tiburón empanado, tacos de guábara; bolitas de mofongo, de yuca, de panapén, de trifongo; pastelillos de conejo, de carne ahumada; el queso frito, que es de acá, las salsas de la casa”, desglosó el empresario.

“Además, tenemos el Yagrumazo, una bebida que combina jugos y rones. La piña colada de la casa es la tradicional”, agregó.

El local opera de viernes a domingo, desde las 12 del mediodía.