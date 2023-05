Si algo ha aprendido con el pasar de los años el artista del maquillaje Andrés Felipe Cabrera es a distribuir su tiempo de manera que puede dedicarse de lleno a su pasión desde diferentes facetas: como instructor, como director del Glam Squad de Miss Universe y como maquillista de celebridades.

“Todas son completamente diferentes”, comenta el también creador de la marca MUBA Cosmetics y quien estará ofreciendo una “master class” este domingo en el International Makeup Show que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Andrés Felipe comenta que cuando ofrece una “master class” él es la figura principal y quienes buscan aprender de sus técnicas lo ven como inspiración.

“Ahí es que me siento más humano. Y, aunque en mi cabeza pienso que nadie sabe de mí, ahí me doy cuenta de que mi trabajo se ve y hay personas que admiran lo que hago”, menciona.

Por otro lado, cuando se transporta al mundo de las celebridades “me convierto en uno más. Soy yo quien tengo que estar pendiente de ellos y son esas personas las me inspiran a mí”.

“Por ejemplo, maquillar a Olga Tañón es recordarme todos los días que estoy maquillando a una leyenda. No me quiero sentir cómodo nunca. Quiero sentir esa responsabilidad y esos nervios del principio siempre porque es lo que me recuerda que tengo entre mis manos una labor muy grande y sentir esa emoción es algo muy bonito”, destaca.

Desde sus comienzos, Andrés Felipe ha trabajado en videos musicales del género urbano. Así llegó hasta Ivy Queen, a quien maquilló por varios años. Mientras laboraba con la reguetonera puertorriqueña fue invitado a colaborar con Manny Manuel y en esa ocasión conoció a Tañón y a su manejadora, quienes comenzaron a seguirlo en las redes sociales. Cuando el experto de 38 años anunció en las redes sociales que culminaba su trabajo con Ivy Queen, recibió una llamada por parte de la intérprete de “Es mentiroso” y desde entonces es el responsable de su imagen.

“Olga Tañón misma lo dice: ‘Andrés me cambia la cara’. Ella en los medios se ve como si no tuviera maquillaje, pero nos tomamos alrededor de dos horas en el maquillaje. Trato de darle rasgos que en cámara se vean juveniles”, detalla Andrés Felipe, quien confiesa que, aunque creció admirando a la merenguera, siempre la trata con el mismo respeto que a todos sus clientes, pues “no quiero que me ven como fanático, sino como el profesional que soy”.

La tercera faceta de Andrés Felipe es la de director creativo del Glam Squad de Miss Universe, posición que ocupa desde 2015.

Uno de los cambios más contundentes realizados por Andrés Felipe fue unificar el maquillaje de las candidatas. Cuenta que en el pasado al certamen venían muchos maquillistas y cada candidata se veía diferente, en ocasiones no se les sacaba todo el potencial a algunas de ellas. Para él lo justo era que todas se vieran igual de arregladas en el escenario y así fue que nació el concepto del “look” universal.

“Hace dos años empecé con un tour llamado ‘El look universal’. Este año estamos cubriendo 18 países a los que voy con una modelo les enseño a maquillistas las técnicas que utilizamos en Miss Universe. Los chicos entran con las modelos y recrean ese ‘look’ que se les enseña. Entre todos se seleccionan 12 semifinalistas y luego quedan cinco finalistas que tienen una entrevista conmigo. Al final se escoge a un ganador que se integra al Glam Squad. De Puerto Rico tenemos a Adriel Ortiz”, explica.

El maquillista enfatiza en que, además de talento, los que integran su grupo de trabajo también deben tener una buena actitud pues “no me gusta trabajar con divas ni egos”.

“En el pasado se les daba importancia a países con bandas pesadas. Ahora se maquilla y peina a todas las candidatas por igual y en solo tres horas, gracias a esta técnica que todo el mundo sabe el maquillaje que tiene que hacer. Como se van maquillando a las chicas por orden alfabético, ha pasado que cuando llega Venezuela queda poco tiempo y un chico maquilla un ojo mientras que otro maquilla el otro ojo y queda exactamente igual. Eso demuestra que la técnica es efectiva”, comenta.

Su vínculo con Puerto Rico

Andrés Felipe es una de las figuras más destacadas de esta edición del International Makeup Show y estará ofreciendo una “master class” acerca de la técnica que utiliza en el certamen de Miss Universe, con la particularidad de que esta vez no seleccionará a ningún profesional para que se una a su equipo de trabajo. Esa tarea la realizará en una visita a la isla que planifica para el próximo mes de octubre.

Nacido en Colombia, Andrés Felipe se mudó a Estados Unidos siendo muy niño. Allí creció y cursó estudios que lo conducirían a convertirse en psicólogo. Pero el amor lo trajo a tierra borincana y por tres años vivió en Levittown.

El reconocido maquillista cuenta que fue en Puerto Rico donde surgió el interés y la oportunidad de comenzar una carrera en el mundo de la belleza.

(Suministrada)

“En Puerto Rico aprendí a maquillar. Empecé en el mundo drag, cuando existía la discoteca Krash (en Santurce) y luego seguí ganando experiencia”, recuerda.

El amor se acabó y Andrés Felipe regresó a Estados Unidos. Sin embargo, siempre ha mantenido un estrecho vínculo con Puerto Rico a través de los artistas con quienes ha trabajado, como Tañón, Ivy Queen, Zuleyka Rivera y Manny Manuel, entre otros.

Consejos quienes desean lucir como estrellas

Si algo caracteriza el estilo de maquillaje que promueve Andrés Felipe es esa difícil tarea de hacer que la piel luzca natural, aunque para lograrlo necesite aplicar diversas capas de base y producto.

Y es que, el experto piensa que un rostro suave y delicado siempre llama la atención por su belleza, no importa la fisonomía de la persona. Por eso, su mayor consejo es no querer recrear los “looks” que se popularizan en las redes sin tomar en cuenta las necesidades de cada rostro.

“No escuchen o vean las redes todo eso que dicen que se debe hacer o lo que el mundo del mercadeo está tratando de vender. Es importante conocer el rostro y saber que necesita. Las pestañas postizas, el contorno o delineador negro no es para todo el mundo. Las bases son para tapar imperfecciones. Si tienes bonita piel, entonces para qué usarla, usa solo corrector”, recomienda.

Por otra parte, el experto señala que, como productos básicos, toda mujer debe tener una mascara, un producto para definir las cejas un brillo o lápiz labial y un corrector. “Con eso puedes tener un maquillaje sencillo para el día a día”, concluye.