A medida que la edad avanza, más difícil se hace conservar la belleza y el estado físico que se tenían en la juventud. Pero para la ex primera dama de Francia, Carla Bruni, de 50 años, el pasar del tiempo no ha sido un problema. Es por esto que reveló los secretos que la mantienen con una belleza indiscutible a diez años de que Nicolás Sarkozy, su marido, asumiera como presidente.



En una entrevista con Into The Gloss, la ex modelo y cantautora italiana aseguró que solo se tarda 30 minutos en peinarse y maquillarse -tarea que realiza por su cuenta-, y que su truco es usar poco maquillaje y evitar los "tonos durazno".



Además, Bruni indicó que reemplaza la base y el rubor por un bálsamo facial o corrector de color, más conocido como BB y CC Cream, las que se aplica para evitar las imperfecciones de la piel.



La esposa de Sarkozy, con quien comparte una hija de seis años, dijo tener una propia masajista facial para hidratar su piel y así "eliminar la hinchazón".



"Tengo la piel sensible, entonces lo que me gusta es el masaje facial. Le da un brillo real, elimina la hinchazón, la sequedad y aporta oxígeno a la piel. Mi masajista personal vive en París", expresó Bruni, nacionalizada francesa.



Preparándose para nuevos eventos tras el lanzamiento de su sexto álbum "French Touch", Carla agregó que se hará una "pequeña máscara de desintoxicación seguida por una de arcilla". También enfatizó en la importancia del uso de un polvo "secante" para evitar una zona T brillante.



A la hora de relajarse, la cantante reveló que tras un día en el escenario, su mayor placer es disfrutar de un "baño de vapor caliente y una cerveza". También señaló que usa aceites esenciales como lavanda y árnica, ideales para calmar músculos adoloridos y cansados.