Como cada año, iniciamos una nueva etapa que simboliza una página en blanco que se encuentra lista para ver tu mejor versión y deseamos que esté acompañada de propósitos realistas para cuidar de ti y que, con el tiempo, se forme el hábito de darte la prioridad que te mereces para cambiar por completo la manera en que el mundo te mira.

En esta fecha que invita a la reflexión, recuerda que cuidar de tu imagen y belleza más allá de lo superficial y solo verte bonita, es una forma de retribuir a tu cuerpo lo mucho que se esfuerza día con día por mantenerse funcional y saludable, además de siempre dar un extra cuando se requiere un mayor rendimiento en la escuela, el trabajo o el hogar.

Aquí los cinco propósitos de Año Nuevo para elevar tu belleza y estilo:

1. Consumir moda de manera responsable

Reducir tu consumo de “fast fashion” a la hora de comprar ropa, sin duda, es un propósito que beneficiará directamente a tu bolsillo y al planeta. Sabemos que habrá tendencias que, por más que te resistas, será imposible evitar comprar. Sin embargo, invitar a la reflexión antes de comprar y solo dejarte llevar siempre será bueno para un consumo responsable.

Con pequeñas acciones como sacarle el máximo beneficio a la ropa que ya tienes, intercambiar ropa entre tus amigas y comprar ropa de segunda mano, son los primeros pasos para iniciar en el mundo del consumo de moda responsable.

2. Darte tiempo para ti

Valorar tu tiempo y priorizarte es un acto revolucionario de amor propio que puedes demostrar en una infinidad de formas diferentes, desde darte cinco minutos extra para aplicar alguna mascarilla y revitalizar tu piel, hasta por fin deshacerte de la ropa que guardas esperando que tu cuerpo cambie para lucirlo mejor.

Tratarte siempre como lo más valioso, hablarte con amor y respeto, cuidar de tu salud mental, descansar debidamente, leer, aprender cosas nuevas, son pequeñas metas que puedes pulir día con día y que marcarán una diferencia notable en tu vida.

3. Tomar más agua

Este propósito por insignificante que parezca además de beneficiar tu salud, va de la mano con lucir una piel hidratada y tersa que evitará el envejecimiento prematuro. Además de que a la hora de aplicar tu maquillaje tendrás un acabado perfecto y libre de impurezas.

4. Experimentar nuevos estilos

Desde llevar el corte pixie que no te atreviste a realizarte, hacerte el flequillo de moda, hasta cambiar tu color de pelo, este 2023 no quedes con las ganas y date la oportunidad de probar un nuevo look que refresque tu imagen y te haga salir de tu zona de confort.

5. Poner las tendencias en perspectiva

Recuerda siempre que la moda es la que se adapta a ti, a tu cuerpo, sin importar la talla, a tu estilo de vida y a tus gustos; estar en tendencia es más placentero cuando lo que llevas puesto se vuelve una extensión de tu personalidad y de lo que reflejas hacia el mundo para sentirte más empoderada.