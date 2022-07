Cuando el exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny debutó en mayo en el MET Gala 2022, en Nueva York, atrajo la atención de los medios internacionales.

El Conejo Malo una vez más impuso su estilo al desfilar con un exclusivo atuendo crema de Burberry y un moño en su cabeza. Muchos pudieran pensar que el total “look” de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, fue un concepto creado por meses por un gran grupo de expertos de la moda y la belleza. Sepa que el arreglo del cabello se decidió a minutos del evento y estuvo a cargo de una profesional dominicana de la belleza que conoce muy bien al artista latino más escuchado.

Se trata de Ybelka Hurtado, maquillista y estilista dominicana, pero residente en Puerto Rico hace 35 años. Ella se montó en un avión 24 horas antes del evento para arreglar a Bad Bunny para la prestigiosa cita y hasta lo acompañó a la alfombra roja, cuyo concepto fue “Gilded Glamour”, en referencia a una época de la historia de Estados Unidos en la cual la moda de las altas esferas de la sociedad americana era opulenta. El tema de la gala fue “In America: An Anthology of Fashion”.

Hurtado es una veterana en el campo de la belleza que por décadas se ha distinguido por trabajar en la industria del cine local, proyectos audiovisuales, televisión y en la escena musical. Por sus manos han pasado un gran número de actrices, actores y cantantes locales e internacionales que le han confiado su arreglo de maquillaje y cabello ya sea para una película, documental, video o proyecto televisivo. La profesional es una artista a la hora de transformar una persona.

Así fue como cambió el cabello rizado y natural de Bad Bunny en un moño que lució deslumbrante con el traje de falda de Burberry.

Su amistad con Benito

La relación de Hurtado y Bad Bunny surgió hace cerca de tres años a través del productor Cifredo Villaflores.

Hurtado no recuerda el primer proyecto específico que trabajaron, pero se trataba de unas fotos al artista para una promoción en Europa. Luego pasaron varios meses y tuvo la oportunidad de arreglarlo en otra ocasión hasta que la volvieron a llamar al principio de la pandemia y fue Bad Bunny quien la reconoció al decirle “he trabajado contigo porque recuerdo bien tu mirada”. A la profesional de la belleza la contactan para ocasiones especiales, porque el artista tiene su barbero.

Recordar la llamada para estar a cargo de Bad Bunny en el MET, la estremece.

Bad Bunny a su llegada a la gala del Metropolitan Museum of Art. (Evan Agostini)

“Estaba en la filmación de Fantasy Island y veo el teléfono que dice Cifredo y ahí empiezo a temblar porque sé que es Bad Bunny y digo ‘cómo pido el permiso en la filmación’. Me llamó un jueves y me dice que Benito va para el MET Gala y tú tienes que ir. En mi cabeza no lo registré inmediato y es él el que me dice nuevamente Ybelka es el MET Gala. En ese momento empiezo a llorar y le digo dame unos minutos y llamé a mi hijo en pleno llanto. Soy bien segura y mi estrés es que ningún trabajo es más o menos para mí. No podía evadir mi responsabilidad con la producción. Todos los trabajos son iguales y yo no quería quedar mal en la filmación y le conté a mi hijo. Es él, el que me dijo: ‘mami, móntate en ese avión para New York, tú sabes lo que es el MET Gala. Tú llevas 20 años y te has esforzado. Esto es un regalo’. Lo cuento y me emociono porque la persona que he tenido que sacrificar en tiempo para poder trabajar es la que me impulsa hacerlo”, narró la estilista.

Hurtado viajó el domingo en la noche a New York. Por su cuenta buscó referencias del tema del MET Gala y se llevó “dos maletas con todo lo que te puedas imaginar, porque no sé cuál es el concepto de Bad Bunny”. El evento se celebró el lunes 3 de mayo.

“Él mismo lunes es que veo Bad Bunny y nos vimos a las 11:00 a.m. Fue una experiencia increíble porque estaba el ‘crew’ de Vogue allí también. Originalmente tenían pensado un sombrero y Benito como que no estaba convencido. Le dije tú tienes un pelo bello podemos hacer algo con el pelo tuyo’. Benito es muy consciente de lo que desea y empezamos hablar y le mostré algunas cosas de las que busqué, pero no había mucho tiempo para improvisar. Empezamos a fluir y te diría que no había plan de esto es lo que queremos, sino que todo fluyó. Fuimos montando y montando y estuvimos dos horas. Otra muchacha le trabajó la piel. Todo ese pelo es él. Le sequé el pelo y luego todo fue espontáneo. Lo mejor de este trabajo con Bad Bunny es que fluyo con él. A nivel de las piezas doradas, él escogió lo más sencillas”, contó Hurtaddo, quien previo al evento en la Gran Manzana había trabajado con el trapero para la portada de la revista Allure.

Benito también la invitó a montarse con él hasta la alfombra roja donde asistieron estrellas de Hollywood, cantantes y personalidades del espectáculo.

“Fue un experiencia única e increíble como latina, hispana y dominico-puertorriqueña porque llevo una vida aquí. Este niño (Bad Bunny) ha llegado a enseñarnos un montón. Es un visionario, atrevido, con muchas ganas de echar hacia adelante, es un genio y apenas tiene 27 años. Vengo de una familia trabajadora. Mi mamá cogió una yola para llegar a Puerto Rico a trabajar y Bad Bunny me reconfirma que el trabajo duro premia. Esto es lo que ha logrado Bad Bunny, demostrar que al trabajar duro se alcanzan las cosas”, afirmó.

En las filmaciones

La estilista comenzó a estudiar premédica en la Universidad de Puerto Rico y luego optó por cosmetología al descubrir que le provocaba felicidad arreglar a sus amigas. Su primera oportunidad llegó hace 21 años,. La contrataron para arreglo de maquillaje y peinado del elenco de una película que se filmaba en Puerto Rico. Narró que la contrataron por alguien que no pudo ir y desde entonces comenzaron a llegar oportunidades.

“Tuve la fortuna de empezar en este campo del cine con gente bien profesional que me mostraron un mundo que otros colegas no incursionan. Aquí en Puerto Rico hay un equipo de técnicos de cine que llevan más de 30 años en esta industria. Es un trabajo fuerte porque las filmaciones son extensas, pero me enamoré de la industria y la defiendo siempre”, sostuvo la estilista que ha trabajado para videos y presentaciones musicales.

La diferencia de su trabajo en una filmación, ya sea para una película o serie televisiva como la que realizó recientemente, “Fantasy Island” de la actriz Roselyn Sánchez, es que el mismo comienza con reuniones con el director de la producción para conocer el concepto. Luego dialoga con los actores para ver cómo ellos ven el personaje.

“Me gusta escuchar al actor. La persona que se sienta en mi silla, para mí, lo más importante es que se sienta segura y contenta. Cultivo mucho eso, más allá de la experiencia que tengo tomo en consideración qué esa persona quiere, cómo lo ve y cómo se va a sentir cómoda”, concluyó la peluquera que ha trabajado con Pedro Capó, Daddy Yankee y con los elencos de las películas “Perfume de Gardenias” y “Picando Alante”, por mencionar algunas.