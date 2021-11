Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Madonna y Kim Kardashian han sorprendido en las redes sociales al aparecer juntas. Y es que tanto la socialité como la cantante han unido sus fuerzas por la belleza. Así lo dio a conocer la "Reina del pop" a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía donde aparece la estrella de "Keeping up with the Kardashians".