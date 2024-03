Mantén tu rostro bien humectado

A menudo, surge la duda si es lo mismo un humectante que un hidratante. El dermatólogo Luis Ortiz Espinosa explica que el propósito de una crema hidratante es aumentar el agua en la piel . Comúnmente estos productos contienen vitaminas A, C y E, y aceites derivados de la naturaleza como el de coco y el de aguacate.

Mientras que la crema humectante aumenta otros compuestos que le dan más lubricación a la piel y que crean una barrera que no deja salir nada de la piel y hace que se mantenga más lubricada.

Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rosewater es un atomizador que promete revivir la piel deshidratada de manera sencilla. Se recomienda para todo tipo de piel. Tiene ingredientes hidratantes, rejuvenecedores y antioxidantes, como extractos de rosa, gardenia y tomillo.

Clarins Multi-Active Day Moisturizer for Lines, Pores, Glow with Niacinamide es un humectante diario que ataca los primeros signos visibles del envejecimiento, tales como líneas finas, poros agrandados y pérdida de firmeza. Es recomendada para todo tipo de piel. La crema contiene niacinamida 2%, que suaviza visiblemente las líneas finas y afina la textura de la piel; bioextracto orgánico de acebo marino, que refuerza la barrera de humedad de la piel; y extracto orgánico del fruto del madroño, que refina visiblemente la textura de la piel y cierra los poros.

Hay momentos en los que más que un humectante se necesita un producto que también proteja la piel de los rayos del sol y ayude a emparejar el tono. IT Cosmetics CC+ Nude Glow Lightweight Foundation + Glow Serum with SPF 40 and Niacinamide promete todos estos beneficios, sobre todo para pieles normales, secas o mixtas.