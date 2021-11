Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Para Laura López, de 26 años, el maquillaje que usa es un asunto que va más allá de los colores, la textura, el empaque o el precio. “Soy vegetariana y me cuestiono sobre cómo mis acciones pueden afectar la calidad de vida de otros seres vivos”. Por eso prefiere los cosméticos que respetan el medioambiente y los animales.

“Me gustan porque creo que mi vanidad y las cosas que me agradan pueden coexistir con el derecho a la vida y el respeto por otros animales. No quiero usar maquillaje que ha sido probado en conejos, perros, ratones, etc. Lo que sufren es indecible, ningún labial vale eso”, enfatiza.