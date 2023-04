Con el paso de los años, los certámenes de belleza han ido evolucionando y también han surgido muchas otras opciones para quienes tienen como norte representar las cualidades de las mujeres de sus respectivos países.

En esa evolución, a nivel local hace unos años en la isla nació el certamen Nuestra Belleza Puerto Rico en el que se seleccionan las representantes a los certámenes Miss Supranational, Miss International y Miss Grand International. Este año esos títulos recayeron en Camille Fabery Diana, Amanda Paola Pérez Solís y María Cristina Ramos Ayala, respectivamente.

Luego de su participación reciente en Nuestra Belleza 2023, las tres reinas vuelven a unirse para conversar con Magacín sobre sus historias individuales y hacia dónde se dirigen.

Venciendo obstáculos

Camille Fabery, Miss International Puerto Rico 2023 (Carlos Giusti/Staff)

Camille Fabery Diana representará a Puerto Rico el próximo 14 de julio en el certamen Miss Supranational que se celebrará en Polonia. Un evento que espera con ansias y con la seguridad de que será una experiencia de crecimiento.

PUBLICIDAD

“Mi deseo de representar a la mujer latina, a la mujer puertorriqueña. Demostrar que nosotras somos mujeres determinadas, que nos gusta trabajar arduamente por nuestros sueños, que tenemos muchas cualidades y que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos”, asegura la joven que cuenta con experiencia en otros certámenes de belleza representando al pueblo de Cataño, entre ellos Miss Universe Puerto Rico 2022, donde quedó segunda finalista.

Fabery Diana se considera una mujer perseverante, pues las situaciones difíciles que ha atravesado en la vida la han enseñado a sonreír aun en tiempos de adversidad. Ese ha sido uno de los grandes legados que le dejó su padre, quien falleció cuando ella era una niña, y su madre que ha tenido que batallar para sacar adelante a sus dos hijas.

“Las situaciones difíciles me han hecho más fuerte. Pude ver a mi papá ofrecemos una sonrisa a pesar de saber la condición que estaba sufriendo. Vi a mi mamá levantarse todos los días y sonreírnos, aunque estaba en un momento duro buscando un trabajo para llevar el sustento al hogar. Son cosas que me han demostrado que, si mis padres pudieron, que son las personas que me educaron y que por ellos soy la persona que soy hoy día, pues yo también puedo hacerlo. Por eso, me paro siempre de frente con una sonrisa porque nunca sabes quién puede necesitarla”, menciona Fabery Diana.

La joven de 27 años es estudiante de tercer año doctorado en farmacia, una profesión que escogió inspirada por la historia de su padre y con el deseo de ayudar, sobre todo, a la población de adultos mayores a estar más informada.

PUBLICIDAD

Fabery Diana también fue víctima de “bullying” durante sus años escolares debido a su delgadez. Esta situación creó muchas inseguridades, pero con el tiempo comprendió que eso de lo que otros se burlaban sería la llave para entrar a los certámenes de belleza, algo que la ha llenado de muchas alegrías.

“Todos hemos vivido experiencias que nos han hecho sentir tristes, con baja autoestima. Pero siempre encontramos ese motor para seguir hacia adelante. Y yo creo que es importante que compartamos nuestra historia para que otras personas puedan identificarse con nosotros y sepan que no están solas, que no son las únicas que viven esta experiencia y que pueden salir adelante”, afirma.

De Puerto Rico a Japón

Amanda Paola Pérez, Miss International Puerto Rico 2023 (Carlos Giusti/Staff)

Amanda Paola Pérez Solís ostenta el título de Miss International Puerto Rico 2023 y representará a la isla el 26 de octubre en el concurso global que se llevará a cabo en Japón.

La joven de 24 años realiza en la actualidad un bachillerato en humanidades con concentración en música en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, estudia francés. Para ella, el viaje a Japón le brindará un intercambio cultural lleno de nuevas experiencias que van más allá del certamen.

“He aprendido que es una cultura bastante estructurada que se deja llevar mucho por el orden y yo soy así. Me considero una persona multicultural, así que estoy súper emocionada de saber que voy a conocer a distintas personas, distintas tradiciones, culturas. Eso es lo que me llena”, menciona.

En ruta al concurso internacional, Pérez Solís tiene claro que seguirá trabajando con la misma intensidad que lo hizo para ganar el título a nivel local.

PUBLICIDAD

La también segunda finalista de Miss Mundo Puerto Rico 2022 menciona que su propósito es exponer su talento y sus capacidades, que son el reflejo de lo que tienen para ofrecer las jóvenes de su generación.

“Vivimos en una sociedad que ha establecido históricamente unos estereotipos de belleza que pueden afectar nuestra percepción de quienes somos. Por tal razón, quiero llevar el mensaje de que la belleza es un concepto amplio y que en parte se trata de amarnos y valorar nuestra esencia, lo que nos hace únicos, nuestras características, nuestros talentos, habilidades”, menciona.

Algo que caracteriza a Pérez Solís es su talento en la música, pues canta desde los 12 años cuando, sin tener ningún tipo de formación en esa área decidió participar en un “talent show” de su escuela y así descubrió una de sus grandes pasiones.

“La música siempre ha sido parte de mi vida. No fue hasta séptimo grado, que mi clase debía participar en el ‘talent show’ de la escuela y había tres categorías: canto, imitación y baile. La persona que iba a cantar dijo que no, y esa misma semana dije ‘yo me sé una canción, puedo hacerlo’. Así tomé la decisión de cantar en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Nunca había cantado en público y lo hice allí. Tengo que decir que fue amor a primera vista. Desde ahí comencé a tomar clases de canto y ahora estamos aquí”, recuerda la joven que también toca el piano.

Una vez concluya su participación en los concursos de belleza, Pérez Solís planifica completar una maestría en técnica vocal para hacer teatro musical y así cumplir otro de sus sueños de llegar a Broadway.

PUBLICIDAD

De las canchas a los certámenes

María Cristina Ramos, Miss Grand Puerto Rico 2023 (Carlos Giusti/Staff)

Si hay una palabra que define a María Cristina Ramos Ayala es persistente. Y es que, desde los 11 años sabe lo que es tener que luchar para lograr sus sueños.

La joven que representará la isla el 25 de octubre en el certamen Miss Grand International que se celebrará en Vietnam cuenta con una trayectoria en certámenes de belleza, pero antes de eso luchó por la igualdad en las canchas de baloncesto, deporte que es una de sus grandes pasiones.

“Empecé a jugar baloncesto con varones y así estuve dos años porque en Caguas, donde yo resido, no había una liga para nenas. Después de dos años de verme jugar, se inspiraron para crear su liga de categoría femenina y me la dedicaron a mí en el 2011″, recuerda.

A sus 26 años y luego de trabajar en el campo de las relaciones públicas, Ramos Ayala asegura que esas experiencias que tuvo durante su adolescencia en el baloncesto la han ayudado a forjar su carácter.

“El baloncesto me enseñó a que tenemos que esforzarnos para dar la milla extra para dejar saber que yo sí podía hacer lo que quisiera, sin importar lo retante que fuera. Aprendí la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo. Sé lo que es una sana competencia, porque en el deporte uno tiene que competir, pero competir de una buena manera y creo que eso me ha enseñado muchos valores. Ese momento quizás no lo entendía tanto, pero ahora mirando atrás después de tantos años, veo que le pude abrir la puerta a muchas niñas en Caguas para que jugaran el deporte del baloncesto. Eso es bonito y de cierta manera es lo que me ata a los certámenes de belleza para utilizar mi voz como ejemplo”, declara.

PUBLICIDAD

Ramos Ayala señala que tanto en el deporte como en los concursos de belleza se crean muchos estereotipos alrededor de la figura femenina y uno de sus propósitos es inspirar a otras niñas y dejarle saber a la sociedad que la feminidad no una sola cara.

“La belleza es algo bien relativo y es algo que viene de adentro, de cómo tú eres, como te sientes y lo que proyectas a los demás. La belleza no es solo física. Quizá no ves a la persona físicamente tan bella porque tenemos unos estándares de belleza, pero todo lo que es la persona por dentro hace que se vea hermosa. Y eso, eso para mí es belleza, todo lo que uno puede proyectar que hace que todo lo físico queda a un lado”, recalca.

Créditos

Moda Valdy Designer

Peinado y maquillaje Alexander Sierra, Ángel Rodríguez y Mario Reyes