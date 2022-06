Son muchos los detalles que los novios toman en cuenta cuando organizan su boda. Sin embargo, hay aspectos que, aunque parecen obvios, deben cuidarse con sumo cuidado para que la imagen de los novios permanezca impecable a través de los años en esas fotografías que logran transportar a toda la familia a ese gran momento.

Cinco expertos en diversos temas relacionados con moda y belleza ofrecen sus recomendaciones de lo que deben tener en cuenta los novios

1. El vestido de novia

“El vestido debe reflejar el estilo personal de cada novia. Eso hacer brillar naturalmente su esencia. En el ajuar para mi es súper importante las pantallas y los zapatos, son piezas clave para el ‘total look”, destaca Elda Samano, diseñadora y propietaria de Isabella Bride.

2. Las joyas

“En el día de tu boda cualquier detalle puede marcar la diferencia. Además del anillo de compromiso, entiendo que el detalle más importante son los aretes. Muchos opinan que deben tener perlas porque simbolizan la pureza, pero en mi opinión deben de ser pantallas de brillantes. Pueden ser estilo ‘chandelier’, ‘shoulder dusters’ o unas dormilonas con un buen diamante. El diamante simboliza el amor y como dicen: ‘A Diamond is Forever, enfatiza Isaac Demel, propietario de Lido Jewelers.

3. El ajuar del novio

“El novio debe ser el mejor vestido de la ceremonia. Un ‘white dinner jacket’ es ideal para las ceremonias finas que comienzan durante la tarde, aunque el código de vestimenta no exija corbata negra (‘black tie’). Un zapato en cuero fino bien brillado es un elemento que muchos dejan pasar desapercibido, pero dice mucho en tan importante día. Vestir a la medida con piezas de alta calidad complementan armoniosamente el ‘look’ elaborado de la novia, quien posiblemente se ha empeñado grandemente en lucir bien en su gran día”, indica Mario Alberghini, propietario de La Tigre y experto en moda masculina.

4. El maquillaje

“La pestaña siempre es importante porque le da fuerza al ojo, pero no debe ser nada dramático, sino que se complementen con un maquillaje clásico. Siempre recomiendo un maquillaje suave y tradicional porque hay que recordar que es una imagen que va a quedar plasmada por muchos años. Por eso, el maquillaje debe ser ‘timeless’ y no regirse por las tendencias audaces del momento en el que se lleva a cabo la boda”, asegura la maquillista Ingrid Román Olivieri.

5. El peinado

“Al igual que el maquillaje, que debe ser atemporal, el pelo de la novia siempre debe ir recogido o semirrecogido. No importa cuán bella sea su melena, no aconsejo que se lleve suelto porque no se ve igual de elegante. Además, hay que tomar en cuenta que ese día la novia muchas veces lleva velo, flores y otros elementos que tienen que lucir y un peinado sencillo se complementa de manera correcta”, enfatiza el peluquero Delfín Olmo.