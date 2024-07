Continúa la boda más extravagante del año del hijo del hombre más rico de Asia

1 / 26 | FOTOS: Así fue la “boda del año” del hijo del hombre más rico de Asia . Anant Ambani, izquierda, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, toma de la mano a Radhika Merchant durante la ceremonia de su boda en el Centro Mundial de Convenciones Jio en Mumbai, India, el viernes 12 de julio de 2024. (Reliance Industries via AP) - The Associated Press