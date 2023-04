Nota de la editora: Este artículo forma parte de la edición especial Magacín Bodas.

Desde el momento que una novia se compromete para casarse, comienza la búsqueda de ese vestido ideal. Muchas veces logra encontrar ese que siempre idealizó, mientras que en otras ocasiones, el camino de un estilo la lleva a descubrir la gran variedad que tiene a su disposición.

Según Andrea Damaris Santiago, directora de ventas y mercadeo de D’Royal Bride, algunas novias tienen muy claro lo que quieren, lo que les queda bien y lo que desean transmitir ese día desde mucho antes, pero la mayoría no sabe ni por dónde empezar.

Para que la búsqueda sea más llevadera, a continuación, la experta comparte algunas sugerencias.

PUBLICIDAD

1. Toma en cuenta el tiempo con el que cuentas. La elección del vestido ideal es un ejercicio en el que no debes ni precipitarte ni demorarte.

“Si bien es cierto que cada persona tiene su propio ritmo, se suele empezar a buscar el vestido de novia entre 10 a 12 meses antes del gran día. Normalmente, empieza a hojear revistas, buscar inspiración de diferentes modelos y estilos para tener una idea”, destaca Santiago.

2. Haz la búsqueda con la persona indicada. Se trata de una tarea en la que muchas veces quieren participar la madre, las tías, las primas y las amigas, pero la realidad es que debes seleccionar aquellas personas en quien más confíes y que conozcan bien tus gustos.

“Mientras menos personas, mejor. Recomiendo no llevar más de dos personas”, sugiere la experta que enfatiza que a veces demasiadas opiniones pueden desvirtuar la idea inicial de la novia, agobiarla e incluso lograr que no se decida por el vestido que realmente le gusta. Tener demasiadas personas opinando sobre nosotras no es bueno, ya que nos puede generar más indecisión. Hay que tener claro que por encima de todo está tu gusto”, señala.

3. Mantente fiel a tu estilo. Sí, se trata de un vestido diferente a los que tal vez utilizas comúnmente, pero debe ir de acuerdo con tu gusto.

“Escoger tu vestido de novia es, por encima de todo, una decisión personal y única que sólo te corresponde a ti. Por eso, es importante tener claras las prioridades, el presupuesto, el estilo que te gusta y, sobre todo, dejarte llevar por los expertos. Siempre debes probar distintos modelos, ya sea en la primera visita, ver cuál te queda mejor, cuál se ajusta a tu presupuesto y elegir el que te hace sentir como la mejor versión de ti”, concluye.