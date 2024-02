Sé que si hablo de lías, me meto en un lío. A veces es difícil tocar argumentos técnicos de los vinos y lograr simplificarlos sin perderse en los meandros de la química, con el riesgo después que no se entiende nada; pero es importante para mí que ustedes que me están leyendo y que están interesados en este fascinante mundo, entiendan un poco lo que significa realmente una crianza sobre las lías.