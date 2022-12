Durante décadas, las fiestas, los elementos decorativos y la creatividad han regido la vida de los empresarios Javier Martínez Colón y Rafael López Rivas, propietarios de las empresas Akua Event Design y The Lounge Event Furniture Rentals. Como si no bastara con que las velas, las flores y la cristalería sean parte de su cotidianeidad, estos creativos no vacilan ni escatiman a la hora de llevar la celebración a la intimidad de su hogar.

Para lograr actividades personales con la calidad y altura que los distingue en la industria de eventos, los ambientadores necesitaban una estructura que se los permitiera. Fue así como se decantaron por una espaciosa residencia de dos pisos en Miramar.

“Definitivamente, (buscábamos) un espacio cómodo, que tuviera sentido de comunidad porque queríamos estar en un área donde todos los vecinos fueran amigos y yo creo que aquí encontramos el lugar ideal”, comenzó Martínez, presidente y director artístico de Akua Event Design.

López, por su parte, escuchaba con detenimiento y afirmaba cada palabra expresada por su socio. Al mismo tiempo, encendía las decenas de velas aromáticas de temporada distribuidas entre recibidor, sala y comedor.

PUBLICIDAD

“Nuestra casa es el espacio donde disfrutamos del producto de todo lo que trabajamos, donde tenemos espacio para inspirarnos, donde hay un lugar para disfrutar con amigos y familiares. En fin, es nuestro santuario. Todo el que entra a nuestra casa es porque significa algo para nosotros”, agregó Martínez.

La residencia, donde abunda el blanco, los ventanales y las obras de arte en diversas expresiones, fue decorada –de manera meticulosa- por los maestros del diseño de eventos cuyo negocio también tiene presencia en Miami. Firmas como la del artista puertorriqueño William Quetzalcoalt y el colombiano Danilo Cuadros son solo dos de la extensa colección que alberga el hogar.

“¡Yo soy maximalista!”, señaló López a preguntas de cómo describen el estilo del lugar que habitan. “A mí no me gusta el minimalismo. Toda la vida me han gustado los tesoros, como yo digo”, dijo el presidente de The Lounge Event Furniture Rentals.

En esa línea, el dúo contó a Magacín que en todos sus viajes siempre encuentran algo que les salta a la vista y que los hace “vibrar”. Es por esto, precisamente, que nunca se han puesto reglas en cuanto al diseño interior de la casa que comparten con sus tres “perrhijos”: Brad, London y Laurie.

“No tenemos reglas, tenemos lo que nos gusta”, subrayó el virginiano. “Eso implica desde algo económico que encontramos hasta algo fabuloso que nos envuelve”, explicó.

El binomio, que también se caracteriza por apoyar causas nobles, coincidió en que cada estancia de la casa tiene su particularidad. Sin embargo, es en la biblioteca donde acostumbran pasar la mayor parte de su poco tiempo libre. Además de libros, esta acoge gran parte de la colección de esculturas. De igual manera, como punto focal, ubica una imponente pared de espejos que le otorga amplitud y elegancia.

PUBLICIDAD

“Cada casa merece un regalo, es un lema que tenemos”, incluyó López. Además de la residencia de Miramar, los fanáticos del buen gusto y la camaradería también son propietarios de una casa de campo donde suelen pasar los fines de semana una vez han concluido la jornada.

“La casa de campo merece esto. A la casa de Miramar la haría feliz esto otro. Y así, vamos escogiendo cosas para cada casa y cada espacio. Ninguna estancia es igual en ninguna de las casas”, aseguró López, quien ha trazado una trayectoria de 32 años en la industria de eventos.

/

Navidad hoy, mañana y siempre

Para Martínez y López la llegada del mes de octubre es sinónimo de “¡llegó la Navidad!”. Esos primeros días de otoño es el tiempo ideal para, junto a su escuadrón navideño, vestir la casa de fiesta.

“Esto, en parte, lo hacemos porque sabemos que después de noviembre no habrá forma de que podamos separar un espacio para nosotros”, garantizó Martínez. No es para menos. A la extensa agenda de bodas se le suman las fiestas privadas y corporativas, así como las decoraciones navideñas comerciales y residenciales.

Sobre la fecha festiva más importante, quienes han colaborado con canales televisivos como Wapa Televisión y Telemundo mencionaron al unísono el día de Navidad. Después de -año tras año- cumplir al pie de la letra con las exigencias de quienes les confían los días más importantes de sus vidas, cada 25 de diciembre supone, para estos fanáticos de la imagen de la reina Elizabeth II, la oportunidad de disfrutar su propia fiesta.

PUBLICIDAD

En su decoración no faltan las velas. “Muchas velas”, puntualizó López. También son protagonistas los colores y las fragancias.

A la hora de celebrar siempre buscan juntar un grupo mixto de amigos y familiares que se conozcan. Como es de esperarse, sus invitados no se tienen que preocupar por nada. Estos anfitriones por excelencia se encargan de todo: la comida, la música y hasta entretenimiento cada período de la celebración.

“Todo está planificado y siempre tenemos un detalle para todos los invitados”, especificó Martínez con tono de humildad. Aunque envolver regalos no figura en sus tareas predilectas, en todo momento los decoradores se las ingenian para que su toque esté presente en cada obsequio.

Este año, en la lista de deseos de Martínez figuraba una escultura de la que quedó prendado durante un viaje a Colombia. Santa se adelantó, y hoy, la obra está integrada en la colección que ambos tanto disfrutan y admiran. Igual, en el área del comedor, de techo alto, sobresale una pintura circular de la reina fallecida el pasado mes de septiembre.

“Javy quedó enamorado, así que la mandé a buscar y, primero, no me podía aguantar para darle el regalo. Segundo, la galería exigía que abrieran la caja por motivos de seguro y demás”, narró López. “Yo siempre le digo a Javy que lo importante es compartir. Claro, nos inventamos estas cosas, que cada cual se regale cosas que atesora porque, como ves, nos gusta el arte. Pero, en realidad, es compartir. Acuérdate que nosotros llevamos una agenda muy cargada y el momento que tenemos para disfrutar con la gente está aquí adentro”, añadió.

PUBLICIDAD

Sin olvidar la casa de campo, ambos revelaron que para ellos “todo el año es Navidad”. Tanto es así que, desde que adquirieron la segunda propiedad hace diez años, nunca han desmontado el tradicional árbol.

“Cada sábado, después de salir de trabajar, que nos vamos a la finca, prendemos todo, sea verano o la época que sea. Si llegan amigos y no hemos prendido el árbol, ellos lo hacen”, incluyeron quienes cocinan y comen de todo, según contaron.

No podíamos irnos sin preguntarle a los expertos sobre los errores más comunes al momento de ambientar la casa para Navidad. Aunque ambos reconocieron que todo depende de los gustos de cada cual, hay dos factores que no se pueden pasar por alto.

“Primero, sobrecargar de Navidad. Hay que tener un balance. Y número dos, hay que tener en cuenta los olores. De repente, se puede caer en la tentación de comprar todos los aromas y se crea un olor profundo”, aconsejó López.

Los propietarios de Akua Event Design recomendaron siempre inclinarse por los colores metálicos y clásicos de la temporada para elementos decorativos como los del árbol, por ejemplo. De esta manera, no tendrás que incurrir en gastos excesivos todos los años.

Como dato curioso, las esferas que engalanan este año el árbol de la residencia de los diseñadores de eventos son de cristal, pintadas a mano en tonos blanco y negro. Según López, el árbol de la casa de campo las heredará.

Desde su hogar, los reconocidos ambientadores quisieron enviar sus más sinceros deseos en la época de fiestas. “Que cada cual encuentre su felicidad”, dijo Martínez. “Y que sus sueños se hagan realidad”, cerró López.