Los cojines tienen la función de impartirle personalidad a muchas áreas de tu hogar. Pueden convertirse en el punto focal de la sala, el “family” o las habitaciones, incluso hacer que luzca más acogedor ese rincón de lectura que tanta paz te brinda y hasta darle color a esa terraza donde disfrutas en familia.

Sin embargo, no siempre resulta sencillo escoger estas piezas de decoración del hogar. Esto fue lo que motivó a la diseñadora de interiores Eileen Rivera Esquilín a crear la línea “Mix & Match”, que acaba con la indecisión de qué cojines comprar para ambientar diversas áreas de la casa.

Rivera Esquilín, presidenta de la firma de diseño Mikosmos Interiors, comenzó a darle forma a este proyecto en 2020, motivada por la cantidad de clientes que tenían muchas dudas en cuanto a cómo seleccionar adecuadamente unos cojines para su sala, “family” o habitación.

“Podían decidirse rápido por el mobiliario, su distribución, o dejarse llevar sin problemas al momento de sugerir materiales para una remodelación, pero cuando se trataba de seleccionar cojines, aunque me decían: ‘Eso es fácil, yo los compro después’, la realidad es que podían decirte un año más tarde: ‘No he puesto cojines’, ‘No he visto nada que me guste’, ‘No me atrevo a combinarlos’ o ‘Yo no sabría qué patrón va con qué’. Entonces, ahí había un problema y yo quería trabajar en la solución”, explica Rivera Esquilín.

La primera colección consta de 12 combinaciones, con un solo ‘set’ cada una, con propuestas que van desde los neutrales crema, gris y negro, pasando por el azul, terracota, dorado y plateado.

“Mix & Match” descarta las dudas de los clientes en cuanto a cómo combinar colores y estampados, pues la experta ya lo hace por ellos en cada uno de los conjuntos. Algunos cojines tienen un lado estampado y otro sólido para darle más funcionalidad a la pieza.

Cada “set” trae dos cojines cuadrados -uno de 20 pulgadas y otro de 18″- y un tercero rectangular que mide 12″ por 21″. Estas son las medidas básicas que “le quedan bien a casi todos los sofás y las butacas”, según mencionó.

“La idea era hacer combinaciones diferentes con mezcla de textiles en un mismo cojín y además, en telas lavables, para que fuera una pieza práctica. Habrá opciones en tonalidades neutrales y también otras con un toque de color”, agregó.

La línea completa fue hecha en Puerto Rico, desde la conceptualización y la confección hasta todo lo concerniente a la imagen de los productos.

Rivera Esquilín planifica lanzar colecciones periódicamente en las que además de vender el cojín completo, también tendrá disponible solamente los forros, de manera que los clientes puedan comprar solo el “cover” o funda. Esto hará que el envío fuera de Puerto Rico sea posible.

La primera colección de “Mix & Match” está disponible (solo en Puerto Rico) a través de las redes sociales de la diseñadora en Instagram y Facebook.

Además, la empresaria no descarta añadir otros productos a la línea. En sus casi 11 años como diseñadora de interiores ha creado una serie de libros electrónicos con valiosos consejos y el pódcast Interiorismo 101. Este último proyecto lo lanzó en septiembre del 2020 y ya está en su sexta temporada con 110 episodios. En este tiempo, ha estado en varias ocasiones entre los primeros 150 programas de Apple Podcast en la categoría de diseño, siendo el único en español.