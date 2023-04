La puerta de metal parece el portal a un lugar especial y misterioso. Es el único acceso para atravesar el imponente muro que protege y preserva al espacio. Desde afuera, solo algunas plantas y enredaderas son visibles. La casa guarda sus secretos y su magia solo para aquellos que crucen a su otro lado. Un leve y espeso olor a sal de mar acentúa el aire que la rodea. De entrada, este sitio te deja saber que es especial.

La puerta se abre de repente y por ella sale una figura deslumbrante vestida con un traje corto de verde esmeralda. Su figura esbelta invita a cruzar al otro lado mientras una sonrisa amplia se forma en su rostro. El celaje de su largo cabello castaño es la última imagen visible antes de atravesar el portal. Después, luz, naturaleza y paz.

Se dice que el hogar es aquel lugar en el que se puede encontrar al corazón. Tomando eso como cierto, el espacio que Stella Nolasco ha convertido en su casa bien podría ser un reflejo de los aspectos más íntimos de su personalidad. Su casa es un pequeño tesoro con toques de arquitectura renacentista española y pequeños, pero cómodos, espacios verdes.

La casa refleja conceptos de diseño renacentista español con elementos italianos que crean una amalgama única de magia caribeña. (Ramon "Tonito" Zayas)

Es su interior, sin embargo, donde su dueña expresa su estilo y sus gustos con sencillez y honestidad. Y es que Stella no ha tenido grandes pretenciones a la hora de darle forma a su hogar. Se ha dejado guiar por su instinto y se ha permitido experimentar a la hora de crear su pequeño templo. Cuando se le pregunta por algún mueble, alguna pieza de arte o decorativa, no engalana sus respuestas con explicaciones extensas y complejas. Se limita a responder, simplemente “porque me gustó”.

“Quería que pareciera una villa en Italia, pero que tuviera algo moderno, con cristales, pero que fuera cómodo”, es su explicación para el sentido general con el que le dio forma a su espacio. Como parte de su formación, Stella hizo un semestre de estudios en ese país y sus influencias le han acompañado desde entonces.

Aunque su destacada carrera como una de las diseñadoras de moda más importantes de Puerto Rico llevarían a pensar que podría ser una persona de carácter fuerte y personalidad extrovertida, la realidad es que Stella se considera a sí misma una persona introvertida, devota de la tranquilidad y de la comodidad de su hogar.

“No soy mucho de hacer fiestas. A veces hago reuniones con pequeños grupos de amistades. Soy introvertida y me gusta mi personalidad”, dice, sentada en la acogedora sala de su casa con una mimosa en la mano.

La sala es gris y está habitada por un gran sofá del mismo color y un par de sillas amarillas. Del techo cuelga un espectacular candelabro al estilo art deco que le otorga una elegancia sutil al espacio. Un pequeño armario de verde intenso y brillante le inyecta vida al espacio.

“Mi estilo tiene una nostalgia de algo ‘vintage’, balanceado con algo moderno”, explica.

Esta sala tiene un secreto especial. Cuando miras al suelo, una serie de pequeños cuadros con sofisticados patrones de blanco, azul y verde le regalan a la vista la experiencia de apreciar una joya de la arquitectura local. La losa criolla, una vez un estilo dominante, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Siendo la romántica ‘vintage’ que es, Stella decidió, cuando adquirió la propiedad en 2015, que quería que sus pisos fueran elevados con ese material.

“Es hecha en cemento. Antes se hacía aquí, todavía se hace en Santo Domingo [República Dominicana]. Yo las mandé a hacer en una fábrica allá que tiene más de 100 años. Todavía, si tienes suerte, puedes verla en algunas casas en Miramar, pero estas fueron nuevas y yo escogí los colores. Así que en cada salón hay unas losas distintas”.

Amante de lo 'vintage', Nolasco mandó a hacer sus propias losas criollas para embellecer los pisos de su casa. (Ramon "Tonito" Zayas)

En el salón de al lado, que es como un tipo de recibidor, se puede apreciar la losa con patrones de blanco, rojo, azul, amarillo y negro. Este es el lugar preferido de Stella para tomar su café y disfrutar de sus mañanas. Un llamativo cuadro cuelga de una de sus paredes. Es una interpretación de la imagen clásica del Sagrado Corazón de Jesús, en un estilo de corte surrealista, donde en lugar de Jesús se encuentra una mujer. La pintura lleva por nombre “La Jesusa” y, según Stella, sirve como una crítica feminista a los sistemas patriarcales y el consumo masculino de la figura de la mujer. Enredados en su cabello, “La Jesusa” tiene a varios conejos blancos que representan a la marca “Playboy”.

En esa misma sala, sobre una mesa creada con las partes de una antigua prensa, hay varios elementos distintivos. El primero es una pequeña estatua de un hombre a caballo del colombiano Fernando Botero. Allí, también, se puede apreciar una cabeza de maniquí con una corona dorada, un recordatorio de que Stella Nolasco reina en este espacio, que su casa es el reino donde se vive y se guarda la paz.

"La Jesusa". (Ramon "Tonito" Zayas)

La cocina es otro de los lugares más llamativos de la casa. Una serie de ventanas de cristal permite la entrada de luz natural al espacio, que resplandece contra sus paredes blancas. Una barra espaciosa es el lugar perfecto para sentarse a disfrutar de una buena conservación con familiares o amistades.

El exterior de la casa es tan llamativo como sus interiores. Stella es amante de la naturaleza y se ha esforzado por tener plantas y árboles saludables por todas partes. Desde la entrada, se puede apreciar como hiedras se han adherido a los muros para darles una cualidad mística y llena de vida. Un imponente arbusto de petrea se extiende por toda la pared que queda al salir de la cocina. Sus llamativas flores violetas son el sello que evidencia la armonía en el hogar.

“Definitivamente, soy yo”, dice Stella sobre la historia que cuenta su casa. “Yo soñaba con tener una casa con una petrea. Esto se dio y yo me disfruto eso, estar. Me encanta ser romántica, me encantan las lucecitas de noche. Este mi espacio, donde yo me puedo sentar a tomarme una taza de café en silencio y me lo voy a disfrutar porque soy bien visual. Y aquí todo lo compré yo, lo decidí yo, porque me gusta. Así sea un libro, me encanta mirarlo. Me encanta rodearme de las cosas que me gustan”.

Aunque asegura no que la decoración no es su talento, la realidad es que su instinto de diseñadora se puede hallar en todas las partes de su casa, desde la selección de las tazas para el café, hasta los colores y texturas de los elementos que la decoran.

“Yo tengo ese ojo con la ropa, no con la decoración”, dice, con una sonrisa tímida.

Nada podría estar más lejos de la realidad.