¿Qué es al amor? Y qué es, sobre todo, ¿el amor al arte? Podríamos pensar en muchas definiciones y, seguramente, a cada persona que le preguntáramos nos diría algo distinto.

De hecho, el escritor francés del siglo 19 Gustave Flaubert publicó un libro de aforismos llamado “Amor al arte”, en el que compartía sus pensamientos y compromiso con el arte, en su caso, con la literatura. Flaubert afirmaba que gozaba de una pasión tal por el lenguaje que esta lo llevaba a buscar sin tregua la palabra perfecta, aquella con la cual podía transmitir un pensamiento con precisión y belleza.

En mi experiencia de muchos años como galerista, puedo constatar que los coleccionistas de arte en Puerto Rico, también cuentan con esa pasión por el arte, seleccionando piezas únicas que revelan su personalidad, sus gustos, su filosofía y su compromiso por transmitir, a través de sus colecciones, un legado importante para las próximas generaciones.

Un ejemplo a seguir es el del coleccionista Ignacio Javier Cortés, quien es miembro de una familia que por más de 90 años ha estado comprometida con el bienestar social y cultural del Caribe, así como defendiendo su interés particular por difundir la apreciación del arte, que en su caso viene de varias generaciones.

La colección de Ignacio Javier Cortés y su esposa Maria Victoria es ecléctica. (Suministrada)

Esta pasión llevó a la familia Cortés a crear una amplia colección personal de piezas de diversos artistas contemporáneos de origen caribeño, que bajo el nombre “Colección de arte Cortés”, se convirtió en la base para que en el 2012 la familia lanzara la iniciativa de crear una colección permanente para el disfrute gratuito de todos los puertorriqueños, usando sus propias obras de arte con el fin de desarrollar una herramienta educativa dirigida a la transformación social. Así nació la Fundación Cortés, una organización privada sin fines de lucro, con el fin de educar y fortalecer nuestros valores a través del arte y las humanidades.

Por medio de ella, la Fundación Cortés inició un importante legado filantrópico con el compromiso de educar usando las artes visuales como herramienta para ayudar a tomar conciencia de nuestros valores como pueblo, fortalecer nuestra identidad nacional y promover sentimientos que fortalezcan un espíritu positivo en la comunidad de Puerto Rico y el Caribe.

En su plano personal, Ignacio Javier Cortés creció entre obras de arte en diversos medios y máscaras africanas. De esa experiencia señala, que “siempre he vivido rodeado de arte, pero en lo personal me encanta la historia, por lo que me resulta sumamente interesante ver cómo una obra narra un momento particular en el tiempo, y cómo nos despierta ciertos sentidos, recuerdos o nos revela sentimientos”, comentó.

“Educar a través del arte ha sido el norte de la Fundación Cortés. Siempre estuvo presente la figura de mi bisabuelo, Pedro Cortés Corteza, que, aunque no tuve la suerte de conocer, siempre su legado ha estado entre nosotros. De él, guardamos con mucho esmero los anuncios que hacía para Chocolate Cortés. Pienso en esos tiempos y cómo esos anuncios eran atractivos, siendo aún tan literales, y cómo movían a las personas. Esos anuncios, forman parte de nuestra colección permanente y son muy atesorados por nosotros”.

“Creo que toda pieza de arte revela una historia. En nuestro hogar, la colección es bien ecléctica, ya que no corresponde a un estilo o periodo específico. En cuanto a mi gusto y el de mi esposa, María Victoria, preferimos las piezas figurativas, modernas y contemporáneas, con colores brillantes y con cierto toque tropical”, asegura el vicepresidente comercial, quien espera poder transmitir a sus descendientes el sentido de la importancia de disfrutar del arte y educar a las nuevas generaciones a través de este.

En fin, el amor al arte debe estar en cada rincón de tu hogar. No importa si cuentas con obras en pequeño o gran formato, abstractas o figurativas, lo importante es aprender a disfrutar del sentimiento que emiten, del mensaje que quiso transmitir aquel que las hizo con el fin de provocar en el espectador un estado de ánimo particular.

El arte es amor, y el amor, sin duda, es un arte.

La autora es propietaria de Galería Petrus, en San Juan.