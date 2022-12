Hace más de dos décadas, Alis Tavárez estudiaba Biología, pero se tomó un tiempo fuera de la universidad para cuidar a su hija recién nacida. En esa pausa, se matriculó en una academia de belleza para aprender a peinarse ella y a su madre. El resto es historia, pues esta industria la cautivó al punto su carrera profesional cambió de dirección.

Tavárez le ha dedicado 26 años de su vida al mundo de la belleza. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro, decidió que era tiempo de darle rienda suelta a otra de sus grandes pasiones y abrió la tienda Never Overdressed en un espacio que conecta con Tavárez Studio, en la Avenida Roosevelt en San Juan.

El concepto por el que ha apostado Tavárez incluye salón de belleza, “makeup lab” , spa, “nail spa”, boutique y un pequeño bar.

“Nos especializamos en cambio de imagen tanto en damas como en caballeros, contamos con un equipo creativo, capacitado y actualizado con todas las nuevas tendencias en el mundo de la moda, la belleza, el cabello, la estética y el maquillaje”, explica la experta que ha trabajado la imagen de las modelos en los desfiles de diseñadores de moda locales e internacionales de la talla de Stella Nolasco, Luis Antonio, Harry Robles, David Antonio, Edie Guerrero, Oscar de la Renta y Carolina Herrera.

PUBLICIDAD

Teniendo una carrera exitosa en la industria de la belleza, Tavárez decidió adentrarse al mundo de la moda. Se dio cuenta que en su salón había mucho espacio y que podía aprovecharlo al máximo. Así que no dudó en añadir una boutique que les diera a sus clientas la oportunidad de salir de Tavárez Studio transformadas de pies a cabeza.

“Comencé comprando pocas piezas de ropas y poniéndola en un ‘rack’, la aceptación de mis clientas fue tan buena que el segundo mes le dije a mi esposo que quería tomar un espacio del salón y convertirlo en una boutique. Él de inmediato se puso a trabajar en el proyecto y en menos de un mes ya la boutique estuvo lista. Tuvimos tanta demanda que a los seis meses decidimos expandir. De esta manera surgió Never Overdressed”, recuerda.

¿Cómo ha sido esa transición entre la belleza y la moda?, le preguntamos a Tavárez.

“He colaborado con importantes diseñadores y en muchos editoriales, de allí surge mi pasión por la moda. Aprendí de cada ‘show’, de cada editorial. Veía como los ‘stylist’ mezclaban texturas y colores y usaban piezas que nunca se me ocurrían a mí. Fui aprendiendo y aprovechando la oportunidad al lado de todos esos expertos en moda”, destaca.

Al día de hoy, se considera una apasionada de la moda, se mantiene al día en las tendencias y tomó capacitación para convertirse en “fashion stylist” y así guiar de mejor forma a su clientela.

“Tengo muchos proyectos aún por realizar, eso me hace sentir que tengo un propósito y me da mucho entusiasmo. Me gustaría tener un programa virtual donde pueda ayudar a otras mujeres en sus procesos de empoderamiento, así como también invitar expertos en belleza, moda y mujeres empresarias. Convertirme en estilista de moda me ayuda a orientar a mis clientas y seguir evolucionando en el campo de la peluquería”, comparte.

PUBLICIDAD

Cada vez más fuerte

Como todo ser humano, Tavárez ha tenido altibajos en su vida. Sin embargo, recuerda dos momentos difíciles que marcaron un antes y un después en su vida.

El primero fue en el 2008, cuando se divorció del padre de sus hijos. Fue una separación dolorosa para ella “ya que implicaba a otra persona que también amaba mucho”. Como consecuencia, perdió su casa y se quedó sola con la responsabilidad de echar adelante a dos niños pequeños.

“Fueron muy fuertes esos años en los que tuve muchas dificultades económicas, pero nunca me rendí. Me trasformé en una mujer independiente y perdí toda clase de miedo por los cambios, me volví atrevida y innovadora llegando así a ser muy destacada en la industria de la belleza”, cuenta con orgullo la exitosa empresaria.

Otro golpe duro llegó en agosto de 206, cuando falleció su socio, colega y amigo, Miguel Ángel Marrero, con quien tenía el salón Mike & Alis. Volver a al espacio que habían construido juntos era doloroso, tanto para ella como para el equipo de trabajo.

Una vez más, Tavárez no dejó que la tristeza la paralizara y cambió de establecimiento, creando Tavárez Studio, el espacio que ha logrado transformar y en el que se encuentra actualmente en la Avenida Roosevelt #1151, en San Juan.

Esta manera de convertir las situaciones difíciles en nuevos comienzos es una de las cualidades que más llaman la atención de la peluquera.

“Soy una mujer muy apasionada y creativa. Me encanta trabajar en lo que amo, tengo una fe enorme en mí misma y, sobre todo, conservo siempre mi verdadera esencia como ser humano. Tengo muy buen sentido del humor y en la mayoría de mi tiempo me siento en paz”, se describe.

PUBLICIDAD

A Tavárez le gusta ayudar a otras personas a desarrollarse en lo que les apasiona. Por eso, no se guarda para ella esos consejos que sabe que le pueden servir a otros y que ha aprendido a través de las experiencias de la vida.

/

Cuando otras mujeres que desean emprender se le acercan para recibir sus consejos, lo primero Tavárez les dice es que “que el miedo es una ilusión” y que para triunfar en la vida tienen que creer en ellas “y no escuchar a esos profetas del desastre que son muchas veces nuestros propios familiares y amigos”.

“El problema nuestro no es que nos vamos a morir, sino que no sabemos cómo vivir. Eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes el que decide si te has caído en un bache o en una tumba. Te puedes caer, dudar, pero no detenerte. Si quieres una meta, sigue tu norte y no pares hasta conseguirla, no te doblegues ante los miedos ni la ansiedad. Un sueño es algo muy frágil los sueños se comparten sólo con personas que creen en ti”, opina.

Para Tavárez no existe un solo camino para lograr el éxito, sino que cada persona tiene que encontrar eso que le apasiona y le hace feliz y no parar de luchar hasta lograrlo.

“Creo que la clave del éxito eres tú mismo. Hay que aprender a mirar las heridas como marca de valentía, hay que valorizar tus prioridades para que cada día puedas estar mejor parada, mejor preparada. Los sueños no son solo aquellos qué ves cuando duermes, sino aquellos que no puedes dejar de mirar cuando estás despierto. A todo sueño le llega su día de convertirse en realidad si tú estás dispuesto a laborar con paciencia, con disciplina y fe”, concluye.