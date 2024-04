Ana María Cintrón apuesta a la economía local

“En Causa Local nuestra misión es conectar a empresarios locales en Puerto Rico con acceso a capital no tradicional a través de plataformas globales. Causa Local empezó desde cero y para nosotros es un proyecto de vida, desde el trabajo que hacemos día a día hasta los mercados que visitamos en el fin de semana y compramos local”, expresa.

“Estudié contabilidad y finanzas, trabajé como auditora en la banca con Deloitte en Puerto Rico y a nivel nacional. Ahí fue que dije: ‘Necesitamos interrumpir el sistema financiero de una manera positiva en Puerto Rico’, y eso fue lo que eventualmente me llevó a las plataformas de acceso a capital no tradicional y traerlas aquí a Puerto Rico, y educar a mujeres y a todo tipo de empresarios en la isla sobre cómo poder conectar con las mismas para recibir capital no tradicional”, explica.