Con tan solo nueve años, Ashly Carrasquillo Burgos vio su apariencia comenzaba a cambiar a consecuencia del vitiligo. Para ella, esta condición autoinmune que va decolorando la piel no era algo nuevo pues su padre también la padecía. Sin embargo, ni siquiera eso la preparó para lo que viviría durante la adolescencia.

En la actualidad, la relacionista profesional y creadora de contenido tiene 25 años y hace unas semanas decidió tomar acción y hacer algo para visibilizar esta condición que puede aparecer en mujeres y hombres de diversas razas, edades o tipos de piel.

Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, el vitiligo ocurre cuando se destruyen las células que dan color a la piel. Aunque no se conoce la causa de la destrucción celular, es más común entre las personas con enfermedades autoinmunes y las manchas blancas tienden a afectar con mayor frecuencia la piel que está expuesta al sol.

PUBLICIDAD

“Mi papá también tiene vitiligo y siempre digo que al principio para mí fue algo que ya conocía. Sin embargo, cuando empiezo a interactuar con otras personas, a jugar voleibol. Empecé a ocultarme y llenarme de maquillaje. Con el pasar del tiempo, mi cara esta completa con vitiligo. En aquel momento tenía manchas, trataba de maquillarlas”, recordó.

La peor pesadilla a vivió durante su escuela intermedia. Carrasquillo Burgos cuenta que en aquel momento el uniforme era una falda y ella trataba siempre de ponerse las medias más altas para cubrir sus piernas y utilizaba abrigo sin importar el calor, pues no quería dejar al descubierto sus brazos.

“En ese cambio de intermedia a ‘high school’ es cuando comienzo a fijarme en otras cosas y dejo los tratamientos, que de por sí era bien difícil porque soy de Corozal, mi hermana me llevaba al trabajo de mi mamá en Bayamón y de allí salíamos a Centro Médico. Recuerdo que fue un momento en el que empecé a ir a playas y ríos. Usaba trajes de baño, cuando estaba en esos espacios no me enfocaba en cómo me veía sino en donde estaba, con quien estaba. También ahorre un año para ir a Tailandia y ese viaje me enseño mucho y mi apariencia quedo en un segundo lugar. Ahí comenzó mi proceso de aceptación”

No obstante, la joven asegura que “nada de esto es lineal”, pues todavía tiene días en los que se levanta con inseguridades. Lo importante es aceptarse y continuar porque “el amor propio es un proceso de todos los días”.

PUBLICIDAD

Algo que enfatiza la relacionista profesional es que durante su adolescencia y adultez temprana no encontraba a otras mujeres que padecieran la misma condición de ella y que pudieran orientarla.

Ese deseo de servir como ayudar a otras niñas y jóvenes lo llevaba con ella desde hace algún tiempo. Pero, no fue hasta mediados de junio que decidió tomar acción y convocar un encuentro generacional para conmemorar el Día Mundial del Vitíligo el pasado 25 de junio.

Sabiendo que tenía poco tiempo, pidió colaboración y el encuentro pudo darse en el Condado Salón del San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino. La actividad tuvo como objetivo de reconocer al 1% de las personas que viven con vitiligo, pues se estima que más de 70 millones de personas en todo el mundo tienen vitiligo y el 30% son niños.

El encuentro fue se prestó para que los asistentes conectaran y hablaran sobre sus experiencias y retos.

Marissa Cruz, Ashly Carrasquillo, Daliris Marcano, Dayanara Burgos y Victoria Velázquez participaron del evento Vitiligo Day. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Fue bien emotivo porque siento que, si como niña hubiese tenido esa experiencia, mi vida hubiese sido bien diferente. Hace dos años empecé a pensar en ese encuentro, pero fue hace unas semanas que decidí que el momento era ahora. Entonces hice la convocatoria por redes para mujeres y niñas”, asegura.

Durante la actividad, más de veinte féminas desde los siete años en adelante se reunieron para hablar de la condición y celebrar la belleza de la piel que las hace únicas. Pero, algo que llamó la atención de Carrasquillo Burgos fue la gran cantidad de madres de niños y de hombres que mostraron interés en participar.

La joven asegura que ya está pensando cómo será el próximo encuentro. Planifica expandirlo para que se beneficien hombres y niños. Además, quiere integrar a profesionales de la salud como nutricionistas, dermatólogos y psicólogos que puedan orientar a la población con vitiligo.

“Estoy segura de que es el comienzo de muchas iniciativas que fomentarán la aceptación, el amor propio y la belleza en todas sus formas. Reafirmé que los desafíos son más fáciles de enfrentar cuando nos acompañan personas que nos entienden”, concluye.