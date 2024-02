Ellas son la fuerza femenina de Puerto Rico en el Mundial de Surfing

“ Cuando entro al agua me hace sentir muy empoderada, porque es un deporte que requiere de mucha fuerza, hay que remar mucho, hay que ponerse al frente de muchos desafíos… y siento que tener al esa fuerza en el agua la puedo usar para los retos y los desafíos de ser mujer y de la vida. Las mujeres en el deporte tenemos muchos retos, pero cada vez somos más y estamos presentes”, reveló Calderón, quien es parte de la delegación de puertorriqueños que compite en el Mundial de Tabla Corta de la International Surfing Association (ISA) que se realiza en Arecibo.

Cabrero, de 24 años, resume la gesta del equipo que busca el boleto clasificatorio como una oportunidad única de orgullo patrio para enaltecer la monoestrellada en el mundo. Llevar la bandera de Puerto Rico en el pecho y las tablas no tiene comparación. La joven se adentró desde pequeña al deporte del surfing, pero no fue hasta los 16 años que comenzó a competir profesionalmente. Previo a esa edad hacía dos deportes volleyball y surfing.

“El surfing ha sido un deporte que ha estado en mi familia por mucho tiempo. Básicamente desde que nací he estado en una tabla. Cuando estoy surfeando siento tranquilidad y es un deporte que no se puede comparar con cualquier otro deporte porque estás bien conectado con la naturaleza. Estas siempre en paz y a mi me brinda mucha felicidad y libertad. Es como una terapia”, añadió la joven deportista.