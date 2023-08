La historia de la diseñadora de zapatos peruana, Flor de María Rivera, está llena de altas y bajas, pero también de mucho orgullo y satisfacción por las veces que ha luchado por sus sueños sin detenerse. Por eso, la creativa celebra ser parte del libro “Cult Heels: Exceptional Talent in Shoe Design”, que destaca el trabajo de los zapateros contemporáneos más innovadores del mundo, entre los que se encuentran Manolo Blahnik, Christian Louboutin y Jimmy Choo.

“Me siento agradecida con Dios y con toda la gente que me dio apoyo, con mi familia y mis amistades. Es un trabajo que no se logra sola, sino que hay un conjunto de personas que te ayuda a llegar. Me llena de orgullo, para mí es un sueño hecho realidad”, expresa la diseñadora, cuyo talento ha cautivado a celebridades como Angela Basset, Kylie Jenner, Jenna Ortega, Cameron Diaz y Jada Pinkett-Smith.

Su historia comenzó como reportera de televisión y comentarista deportiva para dos grandes cadenas hispanas en Estados Unidos. El fallecimiento de su padre la llevó a buscar otro rumbo y así llegó a trabajar en el área de relaciones públicas de un equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos. En esa época, un accidente le impidió trabajar a tiempo completo y creó un blog de moda y belleza que la llevó directo a la exitosa carrera como diseñadora de zapatos.

¿Cómo surgió su pasión por el calzado?

Los zapatos han sido mi pasión desde que tenía tres años. Vivía enamorada de los tacones de mi mamá. Por un tiempo tuve un blog de moda y belleza. Allí elegía “the shoe of the week”. En un momento llegué a tener 500 pares de zapatos.

Esta línea nace porque no encontraba lo que estaba buscando. Quería un calzado versátil y empecé a soñar. No había estudiado negocios, no pensé en la fama ni en hacerme millonaria, simplemente fue el amor por los zapatos lo que me movió. Entonces, dos años antes del lanzamiento, estudié negocios en la Universidad de Stanford y me mudé a Italia a aprender sobre diseño.

De los diseñadores que aparecen junto a usted en el libro, ¿hay alguno al que admire o haya sido inspiración?

Siempre he sido fan de Christian Louboutin. Me enorgullece que, siendo una marca de tres años y medio, que fundé con mis ahorros y mucho sacrificio, esté en la misma página de un diseñador que admiro y con otros iconos de la moda.

Es peruana radicada en San Francisco, ¿de qué manera siente que aporta a que el talento latino tome mayor auge en Estados Unidos y el mundo?

Una de las cosas que me llena de orgullo es que con mi trabajo pueda abrir puertas a otras personas. En la comunidad latina hay mucho talento y no es fácil abrirse paso. Siento que con este logro también viene una gran responsabilidad para mí porque mi gran anhelo y sueño es abrir puertas.

¿Qué consejo les da a otras mujeres que quieren emprender, que tienen sueños, pero también muchos temores?

Comenzar algo nuevo es un proceso lleno de esfuerzo, constancia y disciplina. Tienes que tener empuje, alma, garra y corazón. En mi caso, han sido de los cinco años y medio más difíciles de mi vida, pero no los cambio por nada. La vida está llena de altas y bajas. La magia es que tienes que ir tras tus sueños y mientras creas en ti misma, vas a poder. Son más las veces que me han dicho que no a las que me han dicho que sí, pero hay que seguir.

Soy un claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas. He cambiado de carrera cuatro veces y puedo decir que soy la mujer que soñé ser. Pienso que cuando estás cómodo en tu vida es tiempo de dar un cambio, porque cuando estas cómodo no creces.

¿Tiene planes de visitar Puerto Rico o traer la línea?

Me encantaría ir a la isla porque las mujeres puertorriqueñas siempre me apoyan. Adamari López creyó en mí antes de que lanzara la línea y es mi musa. También he trabajado con Gisele Blondet y Madison Anderson, para alfombras rojas.

Me encantaría hacer un “photoshoot” en la isla y hacer un “pop up” allá. Por el momento, pueden comprarlo a través de flordemariacollection.com.