La felicidad es un sentimiento que tiene tantas definiciones como maneras de pensar. Sin embargo, Estefanía Soto y Frances Estrada, las dos nuevas “Happiness Activist” de Lancôme, coinciden en que lograr ese estado no depende de una sola situación o de posesiones físicas, sino que se trata de una visión de vida.

Para Estefanía existen diversas maneras de sentir ese estado de la felicidad y en su ecuación incluye una relación de calidad con la familia y los amigos, pero también la manera en la que se visualiza ella como ser humano, la importancia de cuidar y salud mental y trabajar para cumplir sus metas.

“Desde pequeña yo siempre escribía. El otro día leyendo uno los ‘journals’ y encontré uno que decía ‘yo solo quiero ser feliz’. Y, obviamente, la felicidad tiene una definición individual. Estoy contenta porque siento que si esa es la nota que hice hace diez años, pues la cumplí”, destaca Estefanía.

Por su parte, Frances entiende que su concepto de felicidad está muy ligado a la crianza que recibió en su hogar por parte de unos padres que le repetían constantemente que ser feliz dependía de ella y de nadie más. Al hacer un recuento de lo que le provoca alegría menciona a su familia, es ese núcleo en el que se siente segura y capaz de hacer todo lo que desee.

Frances Estrada (JEILEEN OCASIO)

No obstante, ambas destacan que, aunque las redes sociales siempre muestran el lado bonito de todo, es necesario entender que en la vida existen altas y bajas con las que hay que trabajar.

“Es válido sentirse mal en algún momento. No todos mis días son felices, todos mis días no son color de rosa. Hay días que yo tengo mis situaciones y me siento no feliz. Pero trato de mirar la otra cara y como otras personas, a lo mejor la están pasando peor que yo y mi problema no es tan malo como otras cosas que están pasando en el mundo. Eso es algo que recalco todo el tiempo y trato de mantenerme positiva siempre en las redes, pero también muestro mis momentos en que no estoy feliz o estoy pasando una situación”, confiesa Frances, quien se encuentra en el desarrollo de su línea de joyería.

Para mantenerse positivas y en buena forma tanto a nivel emocional como físico, Frances hace “journaling” a diario y se ejercita a las 5:30 a.m. en su hogar. Estefanía también practica el “journaling” y la meditación.

¿Qué las hace sentirse felices cuando tienen un día difícil o enfrentan situaciones complejas?

“Cuando yo entro a mi clóset, para mí ese es mi espacio. Puedo estar horas ahí y a lo mejor yo me siento mal, yo entro ahí y me pongo a recoger y a poner cosas porque es mi pasión también, pero me hace sentir feliz. Mi abuelo siempre decía cuando peor te sientas, mejor arréglate. Así que sí, me encanta arreglarme. Hay días que no quiero arreglarme, pero sí depende. Me sube el ánimo”, dice Frances.

“En mi caso, yo me voy a la cocina. Me encanta hornear. Me encanta, me encanta el ‘baking’. Creo que es una manera de liberar el estrés, reconectar”, revela Estefanía.

Estefanía Soto (JEILEEN OCASIO)

Activistas de la felicidad

La ex Miss Universe Puerto Rico 2020 y la creadora del blog The Pecking Order fueron seleccionadas como “Happiness Activist” por la casa de francesa con el propósito de fomentar la felicidad como la mejor fuente de belleza. Esta colaboración permite que ambas ayuden a comunicar la filosofía de la marca acerca de la importancia de encontrar y disfrutar de la felicidad con el fin de empoderar a las mujeres.

“Lancôme tiene un compromiso real con la educación y el desarrollo profesional de las mujeres, por lo que nos llena de mucha alegría contar con dos jóvenes que ejemplifican y comparten nuestra misma pasión”, enfatiza Ruth Ocasio, gerente senior de mercadeo de la división de lujo de L’Oréal Caribe.

Frances ya lleva tres años colaborando a través de su blog, pero para ambas esta es la primera vez que son nombradas embajadoras de la felicidad y menciona que esta etapa ha sido “increíble” y les da la oportunidad de llegar a más mujeres con un mensaje positivo.

Esta es la primera vez que Estefanía se une a la casa de belleza y dice encontrarse feliz con la oportunidad de ser parte de una marca que se toma muy en serio la comunidad hacia la cual se dirige, en este caso las mujeres latinas.

“Es muy pretencioso decir ‘yo soy feliz todo el tiempo’ y recordar diariamente que podemos trabajar para lograrlo es exactamente lo que estamos haciendo con la iniciativa de ‘Happiness Activist’. El activismo nos permite accionar sobre una creencia que se tiene o ir en busca de un mejor futuro. Así que el ‘happiness activism’ es comprometerse a tomar acción y acercarse a todas esas cosas que te hacen feliz”, concluye Estefanía, quien en verano viajará a Los Ángeles a terminar estudios en actuación, carrera en la que tiene la esperanza de despuntar próximamente.