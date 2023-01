Por años, la influencer y farmaceutica, Frances Estrada, ha sido reconocida por su blog The Pecking Order (TPO), logrando que más de 160,000 seguidores en Instagram y un número similar en otras redes sociales, disfruten mientras ella comparte sus situaciones diarias y de su pasión por la moda. Pero ahora, como parte de su evolución, la joven busca nuevos senderos y anuncia que estará moviéndose al área de la creación de joyería.

A través de sus redes sociales, Estrada le ha permitido a sus “followers” acompañarla en sus momentos más felices, pero también en esos días en los que no se siente bien, también están presentes cuando selecciona su “outfit” diario y también cuando llega a trabajar a la farmacia familiar. Sí, porque para ella el amor por la moda no está reñido con su profesión como doctora en farmacia.

“Mientras estaba en la escuela de farmacia, los demás utilizaban uniforme, porque es más práctico, yo me tomaba el tiempo para vestirme y maquillarme, porque es algo que me gusta y es parte de mi”, compartió Estrada durante un almuerzo con la prensa en el patio Homecooking Theraphy, espacio de la chef Clarissa Llenza.

El motivo del encuentro de la influencer con un pequeño grupo de periodistas fue anunciar que su plan para este año es potenciar su nombre, Frances Estrada, como su marca personal e imagen principal, dejando a The Pecking Order para identificar sus futuros proyectos como el de la creación de una línea de joyería.

“Mi próximo camino es tener mi negocio como empresaria dueña de la marca The Pecking Order de joyería. Va a tomar un poquito de tiempo, pero voy a catapultar todo”, adelantó.

Estrada no le teme al cambio, pues se ha preparado para ello y siente que es el momento de dar ese gran paso.

“Llevo algún tiempo pensando cuál es el próximo paso. El movimiento y la evolución son clave para crecer y expandir, no me gustan las zonas de confort y admiro las mujeres multidisciplinadas, no hay por qué encerrarse en una sola caja, es algo muy natural… hay incluso deportistas, y personalidades en el mundo del entretenimiento que diseñan y de manera exitosa por darte un ejemplo”, explicó la puertorriqueña de 34 años.