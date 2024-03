La mañana del pasado miércoles sirvió de estímulo para un grupo de mujeres que aunaron sus respectivas experiencias dentro del plano profesional en el que se desempeñan, en un conversatorio, donde se abordó el tema “Los retos que enfrenta la mujer cuando sale a conquistar el mundo: el rol que juega la imagen, la edad y preparación, y atendiendo la violencia a la mujer”.

En este evento, el primer conversatorio que se realiza como parte del proyecto Mujer del Año, dirigido a exaltar la labor de mujeres puertorriqueñas, creado por la plataforma Magacín de El Nuevo Día, tuvo como panelistas invitadas a la banquera Mariel Arraiza, la cantante y actriz Ana Isabelle, la profesora y trabajadora social Luisa Seijo y la veterinaria Adriana Luna.

Las vivencias compartidas por este grupo de mujeres profesionales sirvieron de inspiración a las mujeres presentes, como parte de la audiencia, compuesta por estudiantes universitarias, empresarias y otras líderes en sus concernientes áreas laborales.

En un ambiente acogedor, el Chico Cabaret del Fairmont El San Juan Hotel se transformó en un espacio ávido para la comunicación, que sirvió para exponer inquietudes y retos con los que a diario se enfrenta la mujer y que continúan perpetuando estereotipos, prejuicios y menosprecio, que socavan y laceran su autoestima, y amenazan su confianza y bienestar emocional.

En una oportunidad, donde urge continuar creando espacios para diálogos de este tipo, la editora de la revista Magacín, Leyra González, impartió una cálida bienvenida, junto a Yalixa Rivera, subdirectora de El Nuevo Día, a esas mujeres que acudieron al llamado, y que a su vez participaron al compartir sus respectivas anécdotas sobre algún comentario incómodo que hayan recibido relacionado con su imagen, edad o profesión.

Toda la audiencia se pudo sentir identificada, incluyendo a las cuatro panelistas, quienes fueron parte de las 13 mujeres seleccionadas como “Mujer del Año 2023″ durante el pasado mes de diciembre, que además de reconocer su labor, sus testimonios sirven de inspiración a otras.

Luna, quien además de veterinaria es fundadora de Luna Vet Help, compartió que elige ser empática con sus semejantes desde sus diversas funciones como profesional, así como creadora de contenido, para evitar caer en el desgaste emocional, y no juzgar a aquellos que se muestran insensibles y poco o ningún interés ante las necesidades y la salud de los animales. Aunque reconoce que hay machismo en todas las esferas, eso no le ha impedido alcanzar cada meta trazada.

“No he sentido que ha perdido oportunidades, sí me han surgido algunas que he descartado al no ir a la par con mi sueño ni mi misión, pero las oportunidades que yo quisiera establecer o realizar para crecer como profesional veterinaria, las he llevado a cabo. Me concentro como profesional y como persona creadora de contenido, y siendo figura pública estoy consciente de que alguna situación se puede ir de mi control y afectar mi trabajo, pero trato de tener mucha empatía y de que eso no me cause miedo, ni el ser joven ni ser mujer ni ser figura pública”, expresó la joven natural de San Sebastián, quien admitió haber sentido en un principio el temor de llevar a la par su carrera de veterinaria y de figura pública, que poco a poco fue derribando.

Por otro lado, la cantante y actriz Ana Isabelle comunicó algunos de los diversos retos que le ha tocado afrontar desde su formación hasta desempeñarse en un ambiente tan difícil como lo es la música y la actuación. Esto, sin dejar de lado, el haber llegado “un poco más tarde” de lo que “se supone” que se llegues a Hollywood o que entres en ese ambiente ha sido todo un reto.

Entre las circunstancias que ha vivido, y que ha puesto en jaque su manera de creer en sí misma fue la de obtener un papel en la adaptación cinematográfica de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg. Después de unas siete audiciones, finalmente logró el papel de Anita, hace cuatro años, aun cuando en un momento la “cast director” le mencionó que era “muy vieja para interpretar el personaje”.

“En ese momento, me di cuenta que nadie va a creer en mí, más que yo misma. Fue una de las lecciones que esta oportunidad me dio. Aunque el mundo te diga que no, tú te tienes que seguir diciendo que sí, y eso aplica en todas las facetas”, expresó la intérprete de “Hey” y “Ahé”, que pertenecen a su tercer álbum discográfico, quien admitió haber llorado mucho en el proceso.

Ese es uno de los prejuicios que ha vivido como mujer, pero Ana Isabelle asegura que apuesta siempre a lo que su corazón le dicta. Mientras que, por su parte, Arraiza mencionó que, aunque en el mundo de las finanzas en el que se desenvuelve es uno arduo, dominado por hombres, eso no le amilana ni deja de interferir en su convicción y no delimitar su poder de lograr algo.

“No solo basta con creer en ti, sino mantenerse fiel y firme a los valores que uno quiere. Al hacer un trabajo bien hecho y al no tener miedo, que es cuando uno se inhibe en qué van a pensar los demás, por lo que uno tiene que tener bien firme y claro de lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer y cuáles son las intenciones reales de uno. Como consejo, cuando uno quiere lograr algo, uno tiene que estar bien claro del por qué y del cómo, y cuáles son mis intenciones para llegar a eso. Cuando puedes explicar eso como parte de tu historia, al final del día uno no se pone una limitación en llegar a esa meta. Siempre va a haber gente que te va a decir que no, pero va a haber gente que te va a apoyar”, puntualizó Arraiza, quien es contadora pública autorizada (CPA) y presidenta de Banca de Consumo y Productos de Nave Bank, el primer banco digital en Puerto Rico.

Como trabajadora social y líder de la organización “Siempre vivas”, la catedrática del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, reiteró que es innegable que todavía las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría e invita siempre a levantar la voz ante la erradicación de la violencia.

“El elemento de la familia es bien importante y fundamental. A la vez que hemos tenido cuestionamientos de nuestras familias, también hemos tenido su apoyo. Es importante detenerse a pensar en que nosotras somos parte de un proceso de construcción social, de lo que es ser hombre y ser mujer”, puntualizó mientras instó a retomar el tema de la perspectiva de género y el aspecto de la construcción social de lo que es ser hombre y mujer, que nos condiciona a nosotras.

De igual modo, Seijo estableció que la sociedad no ha ofrecido igualdad de oportunidades para todos, por lo que esa desigualdad perpetúa la violencia, mientras subraya que la mayoría de las mujeres en este país viven en situaciones de pobreza. Ante quienes hacen creer que “eres menos, que no sirves o que eres muy vieja”, invitó a nunca quedarse callada.

“No podemos aguantar nunca, nunca mujer, nunca podemos aguantar nada que nos quiera limitar y eso significa que tenemos que pelear contra un mundo, incluyendo a mujeres lamentablemente, porque los estereotipos también los tenemos entre las mujeres. Tenemos que aprender a ser solidarias con las mujeres, nunca ataquemos a una mujer ni juzgarlas. Aportemos desde nuestra perspectiva y nuestro espacio a que se deconstruya ese afán de establecer diferencias entre hombres y mujeres, y deconstruir ese patriarcado que viene de siglos atrás y romper mitos a través de la solidaridad. Nos queda mucho por hacer”, la catedrática, quien se esfuerza a diario en erradicar la violencia.

“Eso es lo que hago todos los días, pelear por el derecho de las mujeres, pelear por el derecho de las niñas, de los niños y por los hombres que son víctimas de violencia doméstica”, añadió Seijo.