Nasha Fondeur es una de las chefs de pastelería más reconocidas en Puerto Rico. Su estilo de crear postres se balancea entro lo artístico y lo delicioso. Pero el camino para llegar hasta ese punto a sus 40 años no ha sido fácil.

Fondeur -que, aunque tiene un apellido francés, es una boricua de corazón- logra elevar en sus postres muchos sabores tradicionales de la isla porque son los que le recuerdan a su niñez.

“En el 2008 llegué a buscar trabajo en el hotel La Concha para limpiar habitaciones”. Con este recuerdo, Fondeur comienza un relato lleno de recuerdos, sacrificios, empoderamiento y éxito.

Acababa de terminar una relación amorosa y tenía una hija que mantener. Sin embargo, un detalle en su resumé llevó a la reclutadora de personal del hotel a sugerirle otra posición vacante, la de ayudante de cocina.

“En el 2005, trabajaba con la abuelita de mi nena. Le decoraba los bizcochos. Ni tan siquiera yo hacía la mezcla. Ella tenía su espacio de trabajo en una marquesina y hacía los postres al aeropuerto. Cuando yo visitaba el papá de la nena, que éramos noviecitos, pues yo cogía una manga pastelera y me ponía a decorar y eso lo puse en el resumé”, recuerda la chef ejecutiva de pastelería de The Condado Collection, que incluye La Concha Renaissance San Juan Resort y el Condado Vanderbilt Hotel.

Ese detalle en su hoja de vida le abrió una puerta que jamás imaginó hacia dónde la llevaría. Como necesitaba trabajar, Fondeur aceptó y se integró al equipo sin saber ninguna técnica formal, pero con hambre de aprender.

“Con el pasar del tiempo, me empezó a gustar y le dije a la chef que estaba en ese entonces, Janet Berríos, mi mentora, que quería seguir aprendiendo. Ella me dijo que, si eso quería, tenía que esforzarme. Yo ponchaba y me quedaba practicando. Venía en mis días libres para seguir aprendiendo. Ya no veía mi vida haciendo otra cosa”, comenta.

Pero, como suele pasar en la vida, la gran oportunidad llegó y Fondeur no la dejó pasar. Un día la “pastry chef” se fue y había un evento para el presidente de la compañía. “Estás a cargo” fueron las palabras que le dijeron y que la llevaron a escarbar en sus recuerdos y también a buscar en Google algunas ideas.

“Así empecé a crear mis recetas. Yo me adueñé de un departamento sin tener experiencia. Era un tercer cocinero y así fui ascendiendo. Estuve ahí diez años. De un tercer cocinero pasé a un segundo cocinero. Poco a poco se me fueron dando las oportunidades, un día a la vez. Hasta que por fin me convertí en primer cocinero”, relata.

Un día trabajó los postres para un evento de la exgobernadora, Sila María Calderón, y la persona que estaba a cargo (de la actividad) le dio su tarjeta porque quedó a gusto con su trabajo. Recuerda que se trataba de un algodón con bizcocho de chocolate. Esa receta le abrió otra puerta, pues recibió una oferta de trabajo como chef de pastelería en el Caparra Country Club, donde estuvo dos años antes de irse a un puesto similar en OOF Restaurant, donde estuvo tres años.

“De ahí que un compañero me dijo están buscando ‘pastry chef’ en el Hotel Vanderbilt. Cuando llegué aquí todo el mundo hablaba del chef Juan José Cuevas, un ganador de estrella Michelin y de ser ‘pastry chef’ él me dijo que el puesto que tenía era de primer cocinero. Lo tomé. Dejé de ganarme un sueldo para volver a ser un primer cocinero porque yo quería trabajar aquí y me dieron la oportunidad”, menciona.

Más adelante, el hotel comenzó la búsqueda de un “pastry chef” y, aunque Fondeur ya había ocupado ese puesto en otras empresas y solicitó el trabajo, el chef Cuevas le dijo que ella no tenía la experiencia ni la preparación para ello. Una vez más, Fondeur sacó su carácter fuerte y su deseo de lograr sus metas y decidió irse a estudiar.

“Le dije que necesitaba que me diera ciertos días libre porque iba a estudiar. Él me preguntó si de verdad quería ser ‘pastry chef’. Le respondí que sí y me dijo que hablara con su chef ejecutiva. Me enviaron un mes para New York donde hice varios internados en las cocinas de restaurantes con estrella Michelin. Trabajé en cinco lugares y regresé con más ganas de crecer”, afirma.

Ese deseo la llevó a buscar entrenamientos alrededor del mundo. Fue como aprendiz a tomar clases a restaurantes en Francia, Suiza, Italia y España. Uno de sus grandes maestros en ese peregrinar fue el chef puertorriqueño Antonio Bachour, con una prestigiosa carrera a nivel internacional.

Nasha Fondeur (José Rafael Pérez/ Especial para Magacín)

Fondeur demostró su talento y determinación, convirtiéndose en la chef ejecutiva de pastelería del Condado Vanderbilt que tanto anheló.

“Algo que aprendí mucho con Cuevas fueron las fusiones de los sabores, cómo yo puedo convertir un postre tradicional en algo diferente”, destaca.

Memorias de la niñez

Durante su infancia Fondeur no imaginaba que su futuro estaría en una de las cocinas más prestigiosas de la industria hotelera del país, pero sus recuerdos siempre la llevan a ese espacio tan especial en la casa de sus padres y abuelos.

Con su bisabuela aprendió a preparar el bizcocho de guineo que hoy se sirve en el restaurante 1919 y también en Aroma Café de La Concha. Su tarea en aquel momento era “pelar los guineos”, recuerda. Mientras que su abuelo la enseñó a hacer tembleque.

Fondeur asegura que no fue la típica joven que salió de la escuela a la universidad a estudiar repostería, pero sí atesora el hecho de que sus primeros pasos hacia lo que es hoy, los dio con la dirección de sus seres amados, lo que se refleja en su cocina.

“Me gusta mucho el coco, la parcha y la piña. Recuerdo cuando mi abuela me llevaba a Río Piedras y yo siempre quería un mantecado de los tres sabores. He hecho un montón de postres con eso porque me recuerda mi niñez. El ‘banana cake’ con chocolate y guineo, lo hago porque mi abuelita me daba un pedacito de bizcocho con una tacita de chocolate caliente. Todas esas cosas vienen de mi niñez. Tengo un postre bien mío al que le llamo el Smore Chicharrón, porque cuando era pequeña mi papá me daba chocolate con chicharrón”, recuerda.

En la actualidad, Fondeur tiene un equipo conformado mayormente por mujeres jóvenes en su primera experiencia laboral. Ella las considera parte de su familia, se siente responsable de enseñarles todo lo que requiere ser chef pastelera y atesora esa oportunidad de guiarlas.

“A ellas les doy mi ejemplo de superación. Cuando me separé del papá de mi nena era muy jovencita y prácticamente me quedé sin nada y tenía que ponerme a trabajar. La mayoría de la gente no quiere gente sin experiencia. Para mí, mientras menos experiencia tengan, mejor. Porque me gusta enseñar lo que a mí no me enseñaron y prácticamente lo tuve que hacer sola. Y de eso se trata”, manifiesta la chef, madre una joven de 18 años y un niño de 10.

Fondeur destaca que el mejor de los equipos de trabajo que ha tenido es el que actualmente la acompaña, por sus ganas de aprender.

La chef cree en la enseñanza con respeto y amor, pues asegura que los gritos no crean buenos profesionales. Teniendo esta vocación por enseñar, sueña tener una universidad o un instituto para transmitir a otras generaciones su amor y su talento en la pastelería.

“Cuando empecé la verdad todo era bien estricto y yo aprendí que las cosas a la mala no funcionan. Cuando lo das todo con amor y respeto, logras mejores resultados, porque con gritos y regaños nadie aprende”, concluye.