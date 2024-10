Puertorriqueña recibe reconocimiento Leading Ladies of Entertainment por su aporte a la música latina

View this post on Instagram

“Es un honor recibir este premio. Además, me da mucho orgullo y mucha felicidad porque es un premio que me lo dan mis “peers” (pares), me lo dan mis colegas; gente con la que he trabajado, que respeto y admiro también”, comentó Santiago en entrevista con Magacín al reaccionar al homenaje que, confesó, no se esperaba.