Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Rihanna no tiene más que palabras de aliento para sus fanáticos. Siempre que puede, contesta los mensajes que le mandan y ella responde con los mejores consejos. Una vez ayudó a uno de sus seguidores a salir del clóset con una gran respuesta: "Eres lo que eres, no tienes otra alternativa que ser fiel a ti mismo y ser feliz". Es por eso que un fan se animó a escribirle sobre la ruptura de su relación y la cantante respondió de la mejor manera.

"¡Piensa que el que te hayan roto el corazón fue un regalo!", le escribió por mensaje directo en Twitter. "Llora si necesitas hacerlo, ¡pero no va a ser para siempre! Vas a encontrar el amor de nuevo, ¡y va a ser todavía más hermoso! Mientras tanto, ¡¡¡disfruta todo lo que eres!!!".