Si algo ha demostrado la joven modelo puertorriqueña, Sofía Jirau, es que para ella no hay límites. Esa frase la repite constantemente, cada vez que apunta un logro a la lista de sueños cumplidos.

Esta semana, Sofía se convirtió en la gerente de marca de CeraVe, una línea de productos para la piel creada por dermatólogos y de fácil acceso en tiendas y farmacias.

“De esta experiencia de Cera Ve me encantó todo. Me ha gustado la oficina que me hicieron de manager. Estoy muy feliz, muy agradecida de estar aquí con la familia de CeraVe”, dijo la joven que hace ocho meses se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down en aparecer en una campaña publicitaria de la marca de lencería Victoria’s Secret.

Sofía Jirau (Xavier García)

Sofía -quien también ha modelado en la Semana de la Moda de Nueva York, es creadora de la iniciativa Alavett y colaboradora de de L’Oreal Caribe- “tomó” el puesto de Gabriela García durante tres días. Fue recibida en las oficinas de L’Oreal en Guaynabo y se le asignó un escritorio, las herramientas necesarias para trabajar y hasta un “denim jacket” personalizado, como el que tiene todo el grupo que trabaja la marca CeraVe a nivel local.

PUBLICIDAD

“Para mí es un verdadero placer tener la oportunidad no solo de cederle mi título, sino también compartir con ella. Yo le dije que yo era su asistente esta semana y disfrutamos un montón. De verdad que me sorprendió. Sofía es bien capaz, tiene la habilidad de aprender súper rápido. Conoció sobre la marca, compartió directamente con consumidores ayer en The Mall of San Juan en clases de zumba y hoy finalizando con el taller de cuidado de la piel para la Fundación de Jóvenes con Síndrome de Down de Puerto Rico. Yo estoy bien contenta, bien agradecida y para mí fue un honor compartir con ella”, comentó García.

Sofía participó de reuniones internas, actividades de auspicios y hasta dirigió los esfuerzos de la marca en las redes sociales, aprobando el contenido que se publicó. De paso, la joven hasta aprobó vacaciones a algunos empleados de la compañía, todo a manera de broma.

Sofía Jirau durante su participación en un taller de cuidado de la piel ofrecidoa jóvenes con Síndrome de Down en las oficinas de L'Oreal Caribe. (Xavier García)

La invitación a Sofía se dio como parte de un esfuerzo de la marca para apoyar a la comunidad con Síndrome de Down en la isla durante el mes de octubre, designado a concienciar y visibilizar los retos de esta población.

“Uno de los valores de CeraVe, se enfoca mucho lo que es la inclusividad, la diversidad. Entonces este tipo de iniciativas refleja los valores de la marca. Quisimos darle visibilidad a la comunidad porque ahora en octubre se conmemora el mes de concienciación. Sofía ya es embajadora de L’Oreal Caribe. Ella ha trabajado con CeraVe, pero quisimos dar la milla extra y dar visibilidad de las oportunidades que puede tener esta población también. Y así fue un éxito de verdad. Estamos bien, contentos”, destacó García.

PUBLICIDAD

Para Sofía, esta actividad, así como cada uno de los logros que ha tenido en su carrera son sumamente especiales, pues con ello demuestra que no existen obstáculos.

“Yo le digo a toda la comunidad con síndrome de Down y sin síndrome Down que puedan seguir mi ejemplo, que sigan para adelante. Pueden soñar en grande y todo se puede hacer”, aseguró Sofía, quien destacó que su próxima meta es “irme para México y ser una buena actriz”.