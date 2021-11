Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Pablo Alvarez no suelta prenda sobre si el nuevo proyecto de bodega al que da forma estará o no en España, pero con lo que sí puede contarse es que en muy pocos años las manecillas de los Tempos Vega Sicilia tendrán un nuevo tictac en una gran zona vitivinícola del mundo, cumpliendo el plan estratégico de hacer transcender fuera de su Ribera del Duero originaria al proyecto enológico que su familia abrazara en 1982 al adquirir la bodega más importante de España.

Es un titular que deja la visita a Puerto Rico del CEO y Director General del gran referente mundial del vino español y su tempranillo, quien regresó a un territorio enófilo bien familiar para re-encontrarse con profesionales del vino, coleccionistas y viejos y nuevos devotos de esta mítica marca y otras del grupo que regenta, distribuidas localmente por La Enoteca de Ballester, el socio de negocios más antiguo de Vega Sicilia en el mundo.

Hacía tiempo, aunque no tanto como el que Vega Sicilia se ha mantenido en la cima del vino del mundo, y era tiempo, porque en la cronología vegasiciliana el último lustro ha sido sido de los más dinámicos de una bodega que, a pesar de estar en la cúspide, no para de evolucionar.

«Hay que moverse», explica Álvarez en exclusiva a Magacín, mostrando que no es posible vivir de la fama de leyenda, sino demostrar por qué sus vinos son legendarios. «Me preguntan para qué viajo tanto si tengo todo el vino vendido. Porque viajo, vendo. Si no viajas, nadie te conoce. Hoy exportamos a 130 países entre los que Puerto Rico siempre ha sido importante», declara, apuntando que España, como colectivo, no se ha sabido mover en el mercado global del vino.

Y es que Álvarez es crítico cuando precisa. Su dilatado quehacer y su trabajo dedicado le confieren del mundo del vino un prisma abarcador que permite sinceridad y una mirada tan cristalina como el cristalino azul de sus ojos, sincronizados con el Atlántico que enmarca un diálogo íntimo, sincero y sin prisas sobre Vega Sicilia, el vino y él, elocuente y sagaz interlocutor.