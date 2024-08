20 años después: Blake Lively revive icónico vestido de Britney Spears

La noche de martes fue una de gala en Nueva York, donde se realizó el estreno de la película “It Ends With Us”, protagonizada por Blake Lively . Pero, como es usual, cuando la actriz pisa una alfombra roja siempre da de qué hablar y esta vez fue por el homenaje que hizo a Britney Spears a través del vestido que lució.

View this post on Instagram

La actriz le dijo a la revista “People” que no estaba recreando el “look” de Spears, sino que utilizó el mismo traje que una vez lució la intérprete de “Baby One More Time”.