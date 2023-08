Cuando el vendedor me dijo “son $240″ por el par de tenis que tenía en mis manos, sentí un dolor punzante en el bolsillo.

El par de zapatillas en cuestión es una edición especial de las Air Max 1 SP, edición de Puerto Rico. Vienen en una caja especial que simula un carrito de mantecados y sobre la cual se pueden leer, en letra criolla, las palabras “coco”, “parcha” y “piña”, pues el par está diseñado con los colores de esos helados.

Definitivamente, no son los zapatos más caros aquí. En el mundo de reventa de tenis, se pueden alcanzar sumas tan exorbitantes como los $140,000 (ese honor le corresponde a unas extremadamente raras Nike SB Dunk Low edición de Freddy Krueger que solo se consiguen en internet), pero ese no es el punto. El punto es que yo no soy fanático de las tenis y, sin embargo, estoy aquí considerando gastar 240 de mis dólares personales y arduamente ganados en un par de zapatos. Quizás lo estoy pensando mucho, pero ese soy yo, el tipo que vino en botas Dr. Martens a la convención más grande de tenis y “streetwear” en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Vamos desde arriba. Este año el “Shoeligans Fest” celebra su décima edición, por todo lo alto, en el Centro de Convenciones. Es un evento bastante concurrido en el que se reúne la crema y nata de este mundo para vender algunos de los zapatos más codiciados por coleccionistas y aficionados, además de otras prendas como abrigos, gorras, camisetas y otras piezas típicas de la moda urbana.

Este sábado, uno de los amplios salones del centro se ha convertido en una tienda gigante de zapatos. Por todos lados se puede ver a personas cargando bolsas con varias cajas de zapatos y, en algunos casos, hasta carretas repletas de tenis. El mercado de reventa de tenis de marcas es un fenómeno relativamente nuevo, sumamente intenso, y decididamente injusto. Aunque los precios de venta originales de este tipo de zapatos, incluso en ediciones especiales, usualmente no sobrepasan los $200, los revendedores pueden ponerle los precios que deseen basándose en la demanda que haya por las tenis. Y esa demanda usualmente la crean ellos mismos.

Es un poco complicado, pero la mayoría de las marcas de zapatos, como Nike, Reebok, Yeezy y Adidas, entre otros, ofrecen sus productos a través de un mecanismo de rifas virtuales en las que, el día de lanzamiento, las personas pueden intentar su suerte y ser seleccionados para comprar un par. Pero, con el paso de los años, este sistema se ha desvirtuado con el uso de bots y otros tipos de mecanismos que le permiten a una sola persona varias oportunidades de compra, adquiriendo así varios pares que pueden luego vender a precios más altos.

PUBLICIDAD

A pesar de que el sistema está sesgado, miles de personas llegan hasta eventos como este a buscar zapatos o los compran a través de páginas de reventa en el internet. Esta tarde se puede ver a coleccionistas y compradores serios negociando compras e intercambios, al igual que a familias completas, todos usando tenis, en busca de uno que otro par para llevarse.

Francisco Pizarro y Loraima Tolentino son los organizadores del evento. (Nahira Montcourt)

Por 10 años, Francisco Pizarro y Loraima Tolentino se han dedicado a organizar eventos como este para el universo local del “streetwear”. Ambos corren por todo el piso del gran salón atendiendo situaciones y peticiones, y asegurándose de que todo vaya en orden, pero sacan algunos minutos de su tiempo para atender a este ignorante periodista y educarlo en el sutil arte de la moda urbana.

“Nuestro deseo realmente es poder ayudar a las marcas que están comenzando a que crezcan y también impulsar a las que ya llevan más tiempo a que puedan seguir creciendo. Puerto Rico, nosotros entendemos que un destino global del ‘streetwear’, de aquí nace tanta moda, tanto estilo, tantas cosas bien brutales y nuestro deseo es organizarnos para convertir a Puerto Rico en un destino global ‘streetwear’. Que no nada más nosotros lo sepamos, sino que todo el mundo se pueda enterar de que nosotros estamos aquí”, explica Loraima.

Desde antes de ser esposos, Loraima y Francisco eran amantes de la moda urbana. De hecho, su incursión a la vía de organizar eventos de esta naturaleza nació de la creación de una página web que utilizaban para hablar e informar sobre tenis.

PUBLICIDAD

Cuando Loraima termina de explicar la naturaleza del evento, Francisco ofrece un breve recorrido por el salón en busca de algunos de los pares más raros y más buscados. La primera parada son unos “Jordan 1 Retro High Trophy Room Chicago”.

Francisco Pizzaro muestra una de las tenis más buscadas, las “Jordan 1 retro High Trophy Room Chicago”. (Nahira Montcourt)

“Estas se pueden considerar unas de las tenis más buscadas. Esto salió el año pasado y es como si fuese la primera Jordan que salió, por eso tiene un poquito amarillenta la suela. Tiene este look retro. Solamente hicieron 12,000 pares. Y la caja viene con el recibo viejo, como si la hubieras comprado en una tienda hace un montón de años atrás cuando salió”, explica Francisco con uno de los zapatos de rojo, blanco y negro en la mano. El par de zapatos sobrepasa los $1,000 en reventa ahora mismo.

“Esto es una tenis muy rara también. Cuando salió hubo una conmoción. Ahora ha bajado un poquito, esta es la ‘SB Dunk de Ben & Jerry’s’”, dice, señalando a un zapato con patrón de piel de vaca y tonalidades verdes y amarillas. Su costo es de sobre $1,200.

Las “Nike SB Dunk Low Ben & Jerry's Chunky Dunky” son una de las más codiciadas. (Nahira Montcourt)

Luego, nos movemos a través del salón hasta llegar a una mesa que tiene, a espaldas de los vendedores, un par de zapatos de una tonalidad anaranjada intensa que reposa sobre una caja con una imagen del Teléfono Langosta de Salvador Dalí. Se trata de las “Nike SB Dunk Low Concepts Orange Lobster”, una colaboración especial de dos importantes marcas.

“¿En cuánto están estas?”, pregunto, con temor.

“Ahora mismo están para $800, y ese precio está brutal porque suben un montón”, explica Francisco.

PUBLICIDAD

Una ganga.

Las “Nike SB Dunk Low Concepts Orange Lobster” están valoradas en unos $800. (Nahira Montcourt)

Luego del recorrido, Francisco debe continuar con sus responsabilidades y se despide. Mientras tanto, sigo en busca de entender por qué las personas pagan tanto dinero por zapatos. Cuando llego a la tienda de “We got kicks” encuentro algo singular. Es el negocio de un chamaco de 20 años llamado Jorge Andrés que se ha dedicado a hacer esto por los pasados tres años y se ha convertido en una de las personas más influyentes en la reventa de zapatos en Puerto Rico.

“Esto es como un deporte. Yo pienso que es como las cartas. Acá hay coleccionistas de cartas, coleccionistas de trofeos, de bolas firmadas de deportes. Con las tenis es algo parecido. Muchos tienen historias. Vamos a decir que años atrás, un chamaquito iba hacia la fila, estaba tres horas en fila, madrugado para comprar el tenis y todavía la tiene hoy día, ya que es adulto y cuenta una historia de cuando jangueaba con los amigos. Es como que, más allá de solamente tenis, lleva una historia y sentimiento para ciertas personas”, me dice el chamaquito con una sabiduría que sobrepasa sus años.

Y en eso, las veo. Lo primero que me captura la vista es el charm metálico en los gabetes que dice “Puerto Rico”. Luego, el naranja, blanco y amarillo se va apoderando de mis sentidos mientras en mi cerebro empieza a sonar la canción del anuncio de Harris Paints. Ahí los tengo, justo frente a mí, los colores de mi tierra.

Tímidamente, me acerco al cajero y pregunto si la tienen en mi tamaño, a lo que responde con un sí enérgico. De la parte trasera de su estación sale con una caja preciosa con el “coco”, “parcha” y “piña” por el lado y la palabra “Familia” en la parte superior. Saca el zapato izquierdo y, como en un trance, me quito la bota y coloco la zapatilla sobre mi pie. Queda perfecta.

Cuando me dice el precio, siento un dolor momentáneo, como el de un músculo lastimado, pero, en contra de todos mis sentidos, saco mi tarjeta y pago. Al terminar la transacción, pone la caja en una bolsa y me la entrega y siento el dolor desvanecer, sustituido por una sensación extranjera de alegría. Siento cómo una sonrisa se va formando en mis labios. Y, de momento, caminando por el gran salón con mis nuevos zapatos en mano, $240 después, todo tiene sentido.