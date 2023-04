Los pasillos de Plaza Las Américas se transformaron este sábado en una gran pasarela para la edad dorada. El evento “Classic Model Search” tuvo su gran final, en la que fueron seleccionados dos ganadores de las categorías femenina y masculina, respectivamente. El concurso de modelaje dirigido a personas de la tercera edad fue organizado por Myrna Escabí y Caridad Fernández, dos figuras destacadas de la escena de la moda en Puerto Rico.

“Toda mi vida fui modelo al igual que Myrna Escabí. La moda nos apasionaba y queríamos hacer algo innovador. Empezamos a conversar y surgió la idea de hacer algo para nuestra generación, que todavía está activa, que todavía tiene mucha energía y que todavía tenemos mucho que aportar”, explicó Fernández sobre las motivaciones detrás de llevar a cabo el evento.

Fernández también dijo que a nivel internacional se está dando una tendencia en la que diseñadores utilizando a personas mayores para modelar sus colecciones. “Somos un grupo fuerte, perseverante y con muchas ganas de vivir”, añadió.

En el concurso compitieron 42 personas de la llamada "edad dorada". (VANESSA SERRA DIAZ)

El publicista José Luis Álvarez Arraiza fue otra figura clave para llevar a cabo la competencia, pues trajo a la mesa su vasta experiencia en el campo de las comunicaciones. “En la anemia tuvimos que parar el proceso, por el confinamiento, y el año después yo cumplí 60, así que no me podía negar”, expreso entre risas. “A mí lo que me gustó fue que, como publicista, casi todos los clientes utilizan un modelo de 18 a 49 años, pero nadie, aparte de las farmacéuticas o los planes médicos, dirige sus campañas o sus productos al grupo de 60 o más. Esta era una oportunidad para levantar la voz de que es un grupo que está activo, es dinámico, es la economía plateada porque más del 30% de la población en la isla está en estas edades, así que se tienen que hacer contar”.

Álvarez Arraiza contó que cuando hicieron su llamado original para reclutar prospectos, sobre 1,000 personas solicitaron, lo que hizo del proceso de depurar y escoger uno complicado, aunque resaltó que la experiencia de trabajar con los modelos en sí fue un deleite. “Ha sido muy emocionante. Han sido todos muy educados y colaboradores. Trabajar con ellos ha sido muy fácil”, dijo.

Durante el desfile, que duró cerca de tres horas, modelaron 42 personas —21 hombres y 21 mujeres— ante un público muy emocionado y activo. Varias de las piezas de ropa de los competidores fueron provistas por la tienda Macy’s e incluyeron una variedad extensa de trajes, chalecos y prendas de ropa, en su mayoría con un toque veraniego.

Carmen “Tita” Fernández, de 70 años, resultó ganadora en la categoría femenina, modelando un traje largo y elegante de color champán con patrones en negro. “El lema con el que hacemos esto es que la edad es un número. Se trata de cómo uno se sienta. Y que tú te ames. Si tú te amas y te cuidas, puedes participar en cualquier evento que tú quieras. Es cuestión de motivarte y amarte”, dijo, y aseguró sentirse muy feliz de haber sido seleccionada ganadora del concurso.

Edwin Rosario resultó ganador en la categoría masculina. (VANESSA SERRA DIAZ)

En la categoría masculina, resultó airoso el diseñador Edwin Rosario, quien vistió un elegante set de pantalón y chaqueta azul claro y deslumbró con carisma en la pasarela al quitarse el gabán ante el panel de jueces. “Es una experiencia maravillosa porque a mis 65 años decidí participar. Cuando lo anunciaron no era mi intención, traje a un amigo al ‘casting’ y Caridad me dijo ‘no, yo quiero que tú lo hagas’, así que decidí darme la oportunidad. Ha sido una experiencia espectacular. Me remontó a mis años de modelo, cuando participaba de estos eventos. Las personas con las que hemos compartido son excelentes. Nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer a la sociedad, a los auspiciadores y a la economía. Yo invito a todas las personas de esta edad a que no dejen de soñar”, expresó, reconociendo que fue una competencia dura, pues la calidad y el empeño de los modelos era muy alto.

Otra participante fue María Sepúlveda, de 63 años, quien resultó tercera finalista en la categoría femenina. La mujer, de intensos ojos verdes y cabello ondulado y canoso, lució un traje negro con una chaqueta rosada. “Me siento activa, me gusta hacer cosas nuevas y ponerme retos y decidí participar. Me he encontrado con mucha gente muy positiva y muy cariñosa y hemos hecho muchas amistades. Ha sido muy bonito. Me llevó una experiencia de que hice algo diferente y que me atreví, además de muchos deseos de seguir”, sostuvo.

María Sepúlveda, de 63 años, fue la tercera finalista. (VANESSA SERRA DIAZ)

El panel de jueces estuvo integrado por el cirujano plástico Eric Adler, Jim O’Drobinak, CEO de MCS, Iris Ayala, del equipo de mercadeo de Plaza Las Américas, Ámbar Gay, gerente de Macy’s, el diseñador Gustavo Arango, Mariali Hernández Fuster del equipo de comunicaciones de Banco Popular y Harenid Maldonado, de Garaje Isla Verde.

Ante la acogida enorme del evento, Caridad Fernández no descartó la posibilidad de una segunda edición. “Esperamos que sí. Es un evento muy fuerte que tiene mucho potencial. Se demostró que cualquiera puede ser modelo”.