De JLo a Dua Lipa: Así despiden sus musas a Donatella Versace

Jennifer López

“Gianni estaría muy orgulloso. ¡Qué gran camino has recorrido! Eres fuerte, resiliente, poderosa, talentosa, y estoy muy feliz por haberte conocido…”, fueron algunas de las palabras que expresó la intérprete de “On The Floor” en sus redes sociales.

Shakira

La artista colombiana Shakira no tardó en dedicarle un mensaje a la diseñadora italiana: “Siempre me sentí mejor vistiendo Versace, gracias, Donatella”. Compartió fotografías de cinco de los diseños Versace creados por Donatella que ha usado. El primero que muestra es el mini rosa que llevó en su gira “Las mujeres no lloran”.