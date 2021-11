Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Será en un escenario de ensueño. En el medio de la encantadora Ciudad Colonial. La próxima edición de DominicanaModa este año estrenará sede y se desarrollará en un edificio histórico de República Dominica del 18 al 21 de octubre.



Destacadas personalidades del mundo de la moda local conocieron ayer los detalles sobre la próxima cita en el hotel Nicolás de Ovando, cuyas estancias acogerán el evento oficial más importante de la moda dominicana.



Se trata de un edificio de 1502 calificado como patrimonio histórico de la Humanidad por la Unesco, que fue residencia del primer gobernador de Las Américas, Nicolás de Ovando.



El alcalde de Santo Domingo, David Collado, destacó en su presentación la importancia de apoyar eventos como DominicanaModa, que ha logrado dinamizar la industria, ha exportado talentos y, sobre todo, ha brindado oportunidades a jóvenes emprendedores de todas las áreas del segmento textil dominicano.



Asimismo, Collado reconoció el arduo trabajo de los fundadores del evento y el alto impacto social que ha tenido durante sus once años de vida.



Para apoyar esta cita, la Alcaldía del Distrito Nacional está promoviendo el Pabellón de Emprendedores para jóvenes talentos de las áreas de confección textil, joyería, calzado y belleza.



Por su parte, los organizadores de DominicanaModa agradecieron este impulso y reafirmaron el compromiso social que, desde su inicio ha caracterizado este evento, resaltando la ayuda que cada año ofrece a más de 60 instituciones sin fines de lucro que trabajan a favor de los más necesitados del país.



DominicanaModa ofrece una agenda de actividades que tocará cuatro ejes temáticos: gastronomía, entretenimiento, cultura y económica, englobados bajo el epígrafe "The Season", que culmina con la celebración de los desfiles en su sede ubicada en la Fortaleza Ozama.



Entre los diseñadores que presentarán sus colecciones durante la semana de la moda están los dominicanos Leonel Lirio, Giannina Azar, Jacqueline Then, Rafael Rivero, Jenny Polanco, Carlos de Moya, Mayle Vázquez, José Jhan, Víctor López, Moisés Quesada, Jusef Sánchez, Linandra Javier y Arcadio Díaz.



También presentarán las marcas Cayena, Camila, Arnaldo Ladies Wear, Le Blanc, Dixie Kids, Little Tales by CDM y Blue Country.



En el segmento de diseñadores emergentes estarán en pasarela Wanda Rosario, Johanna Alba, Vanessa Leaño, Laura Peña, Yanill Luciano, Zahira Castillo, Diana Veras, Moisés Samaniego, Paola Ready to Wear, Mixture, María Fernanda Design, Ariel Encarnación y Patricia Ramírez.



A esta oferta local se unen las marcas internacionales Maru Jordán, de Venezuela, y Cosita Linda, de Colombia, así como los representantes de otras semanas de la moda con las que la organización mantiene estrechos lazos de colaboración.



De San Juan Moda acudirán David Antonio y Jaer Gabán; de Nicaragua Diseña asistirá Marisol Castillo, y de Honduras Fashion Week estará sobre la pasarela la colección de María Mendeck.



El cierre del evento estará a cargo de la famosa diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, quien presentará su colección Resort 2018, en un desfile a beneficio del Voluntariado Plaza de la Salud. EFE