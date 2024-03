El vestuario de las nominadas a los premios Óscar

Emma Stone, romántica y arriesgada

Su actuación en “Poor Things” no ha dejado a nadie indiferente, y aunque ya atesora en su haber un Óscar por “La La Land”, Stone es este año una de las favoritas. Su estilo se enmarca entre “clásico y elegante”, según apunta la estilista Rocío Sanz, resaltando que la actriz de Arizona sabe “muy bien cuándo debe arriesgar”.

Vestidos que no suelen ir ceñidos a la figura, escotes en V, encajes, pedrería o bordes rematados en plumas son algunas de las señas de estilo habituales en las apariciones de Stone sobre la alfombra roja. “Utilizó en la Gala MET su segundo vestido de novia para darle una segunda vida, eso es de tener carácter a la hora de vestir”.

Lily Gladstone: “Menos es más”

Si bien Lily Gladstone llegó a confirmar que se planteó dejar el cine al no recibir papeles, ahora se posiciona como una de las favoritas al premio -y según la crítica popular, hasta por encima de Stone- con la película “Killers of the Flower Moon”, al haber ganado el premio a mejor actriz en los premios del SAG del Sindicato de actores de Hollywood.